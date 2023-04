Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: Απονομή πιστοποιητικών πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο περιθώριο της τελετής απονομής των πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδων Κίντζιος είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για νέες κοινές δράσεις.



Την Τρίτη, 11 Απριλίου 2023, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) η απονομή των πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών σε 110 υπαλλήλους του Πανεπιστήμιου που έλαβαν μέρος στα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδων Κίντζιου και του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιφύλασσαν θερμή υποδοχή στον Προέδρο και του εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. αναγνωρίζοντας και επικροτώντας το πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν αλλά και την τεράστια σημασία ορθής γνώσης παροχής Πρώτων Βοηθειών, οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να σώσουν μία ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο ή να αποτρέψουν μία αναπηρία.

Στο περιθώριο της τελετής απονομής των πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Σπυρίδων Κίντζιος είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για νέες κοινές δράσεις, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και διάχυση των αρχών του εθελοντισμού στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου και τη συνεργασία για τη διεξαγωγή δράσεων που έχουν στόχο την προαγωγή αυτών των αξιών στους νέους.

Υπενθυμίζεται ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχουν υπογράψει από τον Φεβρουάριο του 2022 μνημόνιο συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο Άλλος Άνθρωπος”: έστειλαν τη δημοτική αστυνομία στην κοινωνική κουζίνα

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας

Τρίπολη: Έσκαβε στην αυλή του σπιτιού του και βρήκε χειροβομβίδα!