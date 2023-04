Οικονομία

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Ολοκληρώθηκε η πώλησή τους

Την επαναλειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σηματοδοτεί η πώλησή τους.

Υπεγράφη το συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, συνολικής έκτασης 332.137,34 τμ, στην περιοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μεταξύ της ΕΤΑΔ AE και της πλειοδότριας εταιρείας «Milina Enterprises Company Limited», συμφερόντων Γ. Προκοπίου.

Η πώληση του ακινήτου, ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, προς τον πλειοδότη επενδυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση μίας επένδυσης, άμεσης κυβερνητικής προτεραιότητας και σπουδαίας εθνικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την επανέναρξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Με τη μεταβίβαση του ακινήτου προς τον νέο επενδυτή η ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε με επιτυχία έναν κύκλο σκληρής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2019 με την παράδοση του αρχικού ακινήτου στο χαρτοφυλάκιο της, συνεχίστηκε με τις ανταλλαγές ακινήτων μεταξύ ΕΤΑΔ και ΕΝΑΕ, τον διαχωρισμό της άδειας λειτουργίας με στόχο να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και λειτουργικό Ναυπηγείο και την τελική διενέργεια ενός απόλυτα επιτυχημένου διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού το 2021 που προσέλκυσε το ενδιαφέρον κορυφαίων επενδυτών.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη ως αναδόχου της εταιρείας «Milina Enterprises Company Limited» με προσφορά ποσού 37.316.041,88 ευρώ, αυξημένη κατά 22% από την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, ακολούθησε επιτυχής προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παράλληλα απομακρύνθηκε με τη συνεργασία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων (Hot-Spot) από τον χώρο του ακίνητου προκειμένου να παραδοθεί ελεύθερο στον νέο επενδυτή.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος και εκτελών χρέη διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ ΑΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα καταφέραμε με την υπογραφή του συμβολαίου αυτού να ολοκληρώσουμε έναν κύκλο πολλών ενδιάμεσων επιτυχών ενεργειών, ώστε να δοθεί νέα πνοή στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η αξιοποίηση αυτή, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, καταδεικνύει την προσπάθεια των υπηρεσιών και των στελεχών της ΕΤΑΔ, την συλλογική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία μας, εταιρία-μέλος του Υπερταμείου, στην αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση πώλησης του ακινήτου ο κ. Γιώργος Προκοπίου δήλωσε από την πλευρά του: «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τα σχέδιά μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά και της πατρίδας μας γενικότερα.

Η συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων είναι προϋπόθεση επιτυχίας. Θέλω να συγχαρώ και ευχαριστήσω το υπουργείο Οικονομικών και την ΕΤΑΔ για την άρτια υλοποίηση της όλης διαδικασίας με πλήρη διαφάνεια και τεχνογνωσία».

