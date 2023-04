Πολιτική

Αντώναρος σε Παπαδημητρίου: είστε βρωμερός, υβριστικός και συκοφάντης

Ένταση προκλήθηκε στον αέρα εκπομπής, ανάμεσα στον Ευάγγελο Αντώναρο και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Ανέβηκαν οι τόνοι σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ, με καλεσμένους τον Ευάγγελο Αντώναρο και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αντώναρος, "διαπληκτίστηκαν" στον αέρα, με αφορμή την παρουσία του δεύτερου στα ψηφοδέλτια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αρχικά, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, είπε: «Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα του Ιούδα σας συμβουλεύω να πάτε εκκλησία» με τον Ευάγγελο Αντώναρο να απαντά «αφήστε τα παιχνίδια, είμαι έμπειρος, αφήστε τους υπαινιγμούς».

Η κατάσταση, οξύνθηκε όταν ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, είπε προς τον Ευάγγελο Αντώναρο πως «σας "αγόρασε" ο Τσίπρας» με τον τελευταίο να απαντά, «εμένα κανείς δεν με εξαγοράζει».

Ο Ευάγγελος Αντώναρος, συνέχισε αναφέροντας, πώς «ό,τι έχω πει έχει βγει» και ότι «αυτός που ψηφίζει Αντώναρο, ψηφίζει Αντώναρο και ΣΥΡΙΖΑ».

Έπειτα, συνεχίζοντας την κόντρα, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σχολίασε ότι «πολύ σωστά σας απέδωσε ο κ. Μητσοτάκης τον όρο Λούμπεν γιατί προσπαθείτε να παρουσιαστείτε ως κάτι που δεν είστε» και συνέχισε λέγοντας πως «ο καθένας έρχεται με τις βαλίτσες του και οι δικές σας βαλίτσες είναι οι ύβρεις».

Απαντώντας για τον όρο Λούμπεν ο Ευάγγελος Αντώναρος είπε ότι «η λέξη αυτή σημαίνει κουρέλια στα γερμανικά και προέρχεται από την αριστερή φρασεολογία και ιδεολογία. Μού προκαλεί και μεγάλη εντύπωση - δεν αισθάνομαι βεβαίως ότι αναφερόταν σε μένα ο κ. Μητσοτάκης - έχει και ένα πρόβλημα διατύπωσης ορισμένων όρων, επειδή έχει ζήσει, πρόβλημα διατύπωσης στα ελληνικά προφανώς τι σημαίνει το καθένα. Και γι' αυτό τον λόγο μού προκαλεί έκπληξη ότι ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος που έχει κυβερνήσει 4 χρόνια χρησιμοποιεί έτσι απαξιωτικό και υποτιμητικό λόγο, λέξεις, και ενώ έχει πάει σε σπουδαίες σχολές, δεν ξέρει ότι τα δημόσια πρόσωπα δεν αναφέρονται στους συμπολίτες τους - προφανώς τούς θεωρεί υπηκόους του ο κ. Μητσοτάκης, είναι μία άλλη ιστορία - με τέτοιους υποτιμητικούς (κόβεται), ειδικά όταν ασκούν το δικαίωμα που έχουν από το Σύνταγμα να είναι υποψήφιοι. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης έχει στις τάξεις του πολλά ύποπτα στοιχεία, ανθρώπους που είναι μπλεγμένοι σε λαμογιές, ύποπτες ιστορίες, ανθρώπους που προέρχονται από την άκρα δεξιά με τους οποίους εμείς παλιά στη ΝΔ του Κ. Καραμανλή δεν κάναμε την παραμικρή κουβέντα. Παλιά εμείς στη ΝΔ στην οποία ανήκω από το 1976 και ευτυχώς με διέγραψε ο Μητσοτάκης. Εγώ είμαι πάντα κεντρώος του μεσαίου χώρου. Ποια αριστερά; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολυσυλλεκτικό, μεγάλο κόμμα που εκτείνεται στο κέντρο».

Ο διάλογος Παπαδημητρίου – Αντώναρου:

Αντώναρος: Σιχαίνομαι τις στάμπες καραμανλικός, παπανδρεϊκός. Εγώ είμαι ο Ευάγγελος Αντώναρος και έχω τις απόψεις μου. Δεν θα σας πω πόσο καιρό έχω να μιλήσω με τον Κώστα Καραμανλή.

Παπαδημητρίου: Δεν αφήνετε τον άλλο να μιλήσει, αυτά σας είπαν στον ΣΥΡΙΖΑ;

Αντώναρος: Έχω πει 150.000 φορές ότι οτιδήποτε έχω πει είναι δική μου άποψη.

Παπαδημητρίου: Έχετε πλασαριστεί, καθόλου δεν σας έχει πλασάρει κανείς, έχετε πλασαριστεί σε μια αργόσχολη στάση στο Κολωνάκι κάθε πρωί ως εκπρόσωπος του Καραμανλή, δεν έχετε ποτέ διαψεύσει. Ο Τσίπρας σας “αγόρασε” γι’ αυτό τον λόγο

Αντώναρος: Είστε βρωμερός και υβριστικός και συκοφάντης, κανείς δεν με εξαγοράζει.

Παπαδημητρίου: Δεν εξαγοράζει εσάς αλλά την εικόνα του ανθρώπου που βρίζει από το πρωί ως το βράδυ τον Μητσοτάκη.

Αντώναρος: Ό,τι έχω πει έχει βγει, μου αποδίδονται ημερομηνίες για τις εκλογές που δεν έχουν καμία σχέση με τις εκλογές. Αυτός που ψηφίζει Αντώναρο, ψηφίζει Αντώναρο και ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συντάσσομαι με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν με ρωτάτε αν έχω γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σας απαντώ όχι.

