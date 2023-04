Κοινωνία

Τέμπη: Μνημόσυνο για τα 20 χρόνια από την τραγωδία με τους 21 μαθητές (εικόνες)

Το μνημόσυνο τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονα και τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμο.

Πέρασαν 20 χρόνια – ήταν 13 Απριλίου 2003 – όταν 21 16χρονοι μαθητές από το Μακροχώρι Ημαθίας έχασαν τη ζωή τους στην Κοιλάδα Τεμπών, επιστρέφοντας από σχολική εκδρομή.



Σήμερα τελέστηκε μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους, μοιραία στη σκιά της πρόσφατης τραγωδίας με τους 57 νεκρούς μετά την σύγκρουση αμαξοστοιχιών στο ύψος του Ευαγγελισμού.

Το μνημόσυνο τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονα και τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμο, ενώ στις δηλώσεις τους έγιναν αναφορές ώστε να υπάρξει ασφάλεια σε ότι αφορά τις μετακινήσεις των πολιτών:





