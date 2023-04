Αθλητικά

ΝΒΑ – Ντάλας Μαβερικς: Βαρύ πρόστιμο… για την εγκατάλειψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «κόλπο» με το Play-In Tournament και η «θυσία» για ένα υψηλότερο ντραφτ pick, θα στοιχίσει ακριβά στους Τεξανούς.

Οι Ντάλας Μάβερικς θα πληρώσουν... ακριβά την απόφαση τους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια εισόδου στο Play-In Tournament και κατ' επέκταση στα πλέι οφ του ΝΒΑ για μία υψηλότερη επιλογή στο ντραφτ.

Οι «Μαβς» αποφάσισαν να κρατήσουν εκτός δράσης τους Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ, μεταξύ άλλων παικτών, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: να χάσουν σκόπιμα και να παρακάμψουν εντελώς το Play-In Tournament για ένα υψηλότερο ντραφτ pick.

Σχεδόν αμέσως μετά τον αποκλεισμό του, το Ντάλας ερευνήθηκε από το πρωτάθλημα. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκε στον οργανισμό πρόστιμο 750.000 δολαρίων γι΄ αυτήν του την απόφαση!

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος: θρίλερ με τις έρευνες για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Κερατσίνι: Σώθηκε αρνάκι από δημόσια σφαγή για το Πάσχα - Σύλληψη 40χρονου (εικόνες)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές