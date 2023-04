Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: 16χρονος τραυματίστηκε από βεγγαλικό

Δυσάρεστη κατάληξη είχε η ρίψη βεγγαλικών σε χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη με έναν 16χρονο να οδηγείται στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 21:30 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής όταν ο 16χρονος, λίγο μετά το τέλος των Εγκωμίων, επιχείρησε να ανάψει βεγγαλικά.

Ο ανήλικος, όμως, δεν πρόλαβε να πετάξει το βεγγαλικό με αποτέλεσμα να σκάσει στα χέρια του και να τον τραυματίσει.

Άμεσα ο 49χρονος πατέρας του 16χρονου τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί στο τμήμα επειγόντων διαπίστωσαν πως φέρει τραύματα στα δάχτυλα και την παλάμη και τον περιέθαλψαν ενώ αμέσως μετά του έδωσαν εξιτήριο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τόσο τον γιο όσο και τον πατέρα.

