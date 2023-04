Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Άγρια δολοφονία με κουζινομάχαιρο την Κυριακή του Πάσχα

Στυγερό έγκλημα στους Αμπελοκήπτους. Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μετά από καβγά.

Ανθρωποκτονία διαπράχθηκε αργά χθες το βράδυ, Κυριακή του Πάσχα, στην περιοχή των Αμπελόκηπων Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 22:00, ένας 60χρονος Πολωνός διαπληκτίστηκε με 45χρονο ομοεθνή του μέσα σε μονοκατοικία, στην οδό Βερναρδάκη.

Σε κάποια στιγμή, και ενώ οι δύο άνδρες είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ο πρώτος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και τραυμάτισε θανάσιμα τον 45χρονο, παρουσία μιας γυναίκας που βρισκόταν επίσης στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον κατηγορούμενο.

Ο 60χρονος, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, πρόκειται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

