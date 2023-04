Κοινωνία

Ακρόπολη: Μαχαίρωσαν νεαρό για να τον ληστέψουν

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 17χρονος.



Διασωληνωμένος νοσηλεύεται νεαρός άνδρας ηλικίας 18 ετών, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, από δύο άτομα, ένας εκ των οποίων είναι 17 ετών, ο οποίος και συνελήφθη.

Ο δεύτερος δράσης εξαφανίστηκε μετά το περιστατικό και η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.



Οι δύο δράστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προκάλεσαν στον 18χρονο τραύμα στον λαιμό και την κοιλιακή χώρα.

Το θύμα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δράστες αφαίρεσαν ένα τσαντάκι το οποίο εντοπίστηκε δίπλα στο σημείο που έγινε η επίθεση.

