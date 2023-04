Life

“Το Πρωινό” - Αγγελική Ηλιάδη: Η Καίτη Γκρέυ δεν ξέρω αν θα με αναγνωρίσει, θέλω να την δω (βίντεο)

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 βρέθηκε καλεσμένη η γνωστή τραγουδίστρια και μίλησε για όλους και για όλα.



Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε την Τρίτη του Πάσχα η Αγγελική Ηλιάδη και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για τα παιδιά της, το ενδεχόμενο ενός γάμου καθώς και για τα επαγγελματικά της σχέδια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην γιαγιά της, Καίτη Γκρέυ, για την οποία δήλωσε πρόσφατα ότι πάσχει από άνοια.



Συγκεκριμένα, η Αγγελική Ηλιάδη εξομολογήθηκε ότι δεν έχει πάει να την επισκεφθεί και ότι η μητέρα της βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της. «Συγκινούμαι τώρα… Πέρασα μία πολύ δύσκολη περίοδο με τον θάνατο του μπαμπά μου. Έχω ένα θέμα γενικά σαν άνθρωπος. Δεν μπορώ τις αρρώστιες, δεν μπορώ αυτή την κατάσταση της γιαγιάς μου που θυμάται ελάχιστα πράγματα. Η μητέρα μου είναι πάρα πολύ κοντά της και συνέχεια μαθαίνω για την υγεία της».

«Θέλω να τη δω, απλά ο λόγος που είχα απομακρυνθεί είναι γιατί ορισμένες φορές, όταν έχουμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα, δε μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα μέσα μας. Ξέρω τα όριά μου ως άνθρωπος και επειδή θέλω να είμαι υγιής ψυχικά, και επειδή μεγαλώνω και δύο παιδιά, προσπαθώ να λύνω τα θεματάκια μου όμορφα, ωραία, ήρεμα. Εννοείται ότι θέλω να τη δω, δεν ξέρω αν θα με αναγνωρίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει κάποιες στιγμές που μπορεί να θυμηθεί, αλλά τις περισσότερες δε θυμάται. Η μαμά μου είχε υποσχεθεί στον μπαμπά μου ότι θα τη φροντίζει» πρόσθεσε η Αγγελική Ηλιάδη.

