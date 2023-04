Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο: Πατέρας και γιος “έφυγαν” μέσα σε 12 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Αγρίνιο, καθώς πατέρα και γιος έφυγαν από την ζωή μέσα σε λίγες ώρες.



Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα σε 12 ώρες στο Αγρίνιο και αφορά έναν γιο 39 ετών και έναν πατέρα 77 ετών που έφυγαν από τη ζωή σε μόλις 12 ώρες από παθολογικά αίτια.

Ειδικότερα, ο 39χρονος που αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα του Πάσχα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας θλίψη σε όσους των γνώριζαν.

Περίπου 12 ώρες αργότερα, ξημερώματα Τρίτης 18 Απριλίου, ο πατέρας του, ο οποίος επίσης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τραγωδία.

Πηγή: karvasaras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Γεωργούλης: Κόντρα μετά την καταγγελία για κακοποίηση - Το χρονικό της υπόθεσης

Σουδάν: Αγωνία για 150 εγκλωβισμένους Έλληνες

Χρήστος Κόγιας: Θύμα απάτης ο γνωστός Youtuber - Πώς του πήραν 4000 ευρώ