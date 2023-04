Πολιτική

Εκλογές 2023 – ετεροδημότες: Ανανεώθηκαν οι κατάλογοι

Πως μπορείτε με ένα κλικ να δείτε που θα ψηφίσετε στις 21 Μαΐου.

Αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου και οι πολίτες μπορούν εύκολα να μάθουν σε ποιο εκλογικό κέντρο θα ψηφίσουν. Μάλιστα έχουν ενσωματωθεί στους καταλόγους και οι ετεροδημότες που υπέβαλλαν αίτηση έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2023 και περιλάμβανε μεταβολές μέχρι και τις 28/02/2023. Όσοι ετεροδημότες υπέβαλλαν αίτηση για μεταφορά, από 1η Μαρτίου και μετά, θα πρέπει να μεταβούν στην περιοχή που είχαν τα δικαιώματά τους, καθώς δεν ενσωματώθηκαν στις αλλαγές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αδύνατη πλέον η ανάκληση της αίτησης, δηλαδή η διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Στην διεύθυνση https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/ μπορείτε να δείτε που ψηφίζετε χωρίς κωδικούς και passwords. Αρκεί να συμπληρώσετε το όνομα, το επώνυμο, αλλά και τα ονόματα των γονιών σας και την χρονολογία γέννησή σας.

