Ολυμπιακός - Άρης: Εύκολα οι Πειραιώτες τους Θεσσαλονικείς

Νίκη για τον Ολυμπιακό στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα με τον Άρη για τα play off του πρωταθλήματος.

Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται για να προκριθεί στα ημιτελικά των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League, έκανε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 97-73 του Άρη στην Α' φάση των πλέι οφ, γράφοντας το 1-0 στη σειρά, την οποία έχουν την ευκαιρία να «σκουπίσουν» το προσεχές Σάββατο στο Αλεξάνδρειο (22/4, 16:00).

Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός χρειάστηκε μόλις το πρώτο δεκάλεπτο για να μπει πρόωρα σε τροχιά νίκης και στη συνέχεια να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ο Σάσα Βεζένκοβ με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από τον Άρη ξεχώρισε ο Τζέι Ντι Νότε με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-12, 53-36, 73-54, 97-73

Με τον Ολυμπιακό να «χτυπάει» κοντά στο καλάθι με τον Φαλ και από την περιφέρεια με τον Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με διψήφια διαφορά στο 7΄ (18-8), ενώ ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με επιμέρους σκορ 10-4, κλείνοντας τη στο +16 (28-12 στο 10΄). Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την παραγωγικότητα τους στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά με τον Ολυμπιακό να μην χάνει τη διάρκεια του στην επίθεση η διαφορά παρέμεινε στο 20΄ σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (53-36). Οι Πειραιώτες ενεργοποίησαν και πάλι την άμυνα τους στην τρίτη περίοδο, κράτησαν τον Άρη κάτω από τους 20 πόντους και τα πάντα τελείωσαν, με τον Ολυμπιακό να μην αγχώνεται μέχρι το τελικό 97-73.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Καρπάνος, Τηγάνης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Λούντζης 6 (1), Φαλ 8, Βεζένκοβ 23, Παπανικολάου 9 (1), Λαρεντζάκης 17 (4), Πάπας, Σλούκας 10 (2), Μπόλομποϊ 4, Πίτερς 7 (1), Μπλακ 11, ΜακΚίσικ.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Γκούντγουιν 9, Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Τολιόπουλος 9, Νότε 15 (3), Νετζήπογλου 9 (1), Χόρχλερ, Καββαδάς 14, Φίλλιος 7 (1), Χάγκινς 2.

