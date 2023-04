Life

“Παγιδευμένοι” - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η σχέση με τον Πέτρο Λαγούτη και η δεύτερη σεζόν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τον δεσμό με τον Πέτρο Λαγούτη και για την “δυσκολία” που της προκαλεί η ευρεία αναγνωρισιμότητα. Συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν η σειρά.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η πρωταγωνίστρια της σειράς «Παγιδευμένοι», Μάρθα Λαμπίρη - Φεντόρουφ, αναφερόμενη στο πως πήρε τον βασικό ρόλο στην δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1, αναγκαζόμενη να εγκαταλείψει μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι της στο Λονδίνο.

Ακόμη, μίλησε για τα «προβλήματα» που της προκαλεί η αυξημένη αναγνωρισμότητα, λόγω της δημοφιλούς σειράς, καθώς όπως είπε ακόμη δεν της είναι εύκολο να την διαχειριστεί.

Η Μάρθα Λαμπίρη - Φεντόρουφ επιβεβαίωσε ότι διατηρεί δεσμό με τον Πέτρο Λαγούτη, που επίσης παίζει στην σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», δηλώνοντας πως είναι «πολύ καλά μαζί».

Μετά το τέλος της προβολής της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι η σειρά «Παγιδευμένοι» θα συνεχιστεί για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν, με συμμετοχή και του Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνελήφθη ο Μέγας Αρχιμανδρίτης για κλοπή ρολογιού (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή επέλεξε να ζει χωριστά από τον Τζιόρτζι (βίντεο)

Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)