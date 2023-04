Πολιτική

Ελληνική Λύση - Μυλωνάκης για “αποστασία”: ο Βελόπουλος έχει γύρω του λαδοπόντικες (βίντεο)

Οργή του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης που κλήθηκε σε εξηγήσεις μετά από δημοσίευμα για “μαύρες σακούλες” και “αποστασία”. Πως “καρφώνει” την στάση του Προέδρου του κόμματος.

Το τσουνάμι της εσωστρέφειας «χτύπησε» την Ελληνική Λύση μετά από την απόφαση του Κυριάκου Βελόπουλου να καλέσει σε απολογία βουλευτές του κόμματός του, δίνοντας βάση στα δημοσιεύματα που μιλούν για επικείμενες αποστασίες.

Τα δημοσιεύματα ισχυρίζονται πως οι βουλευτές Αντώνης Μυλωνάκης, Απόστολος Αβδελάς και Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου έλαβαν χρήματα σε «μαύρες σακούλες» προκειμένου να αποχωρήσουν από την Ελληνική Λύση και να προσχωρήσουν στην ΝΔ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παρέπεμψε τους βουλευτές στα όργανα του κόμματος για εξηγήσεις.

Την αποκάλυψη έκανε ο Αντώνης Μυλωνάκης, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για το «άδειασμα» Βελόπουλου, αλλά και τον έντονο προβληματισμό του για τα ελατήρια όσων βρίσκονται πίσω από το εν λόγω δημοσίευμα.

Οργισμένος για τις εξελίξεις, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με την Μαρία Σαράφογλου και την Κάτια Μακρή, ο Αντώνης Μυλωνάκης.

Ο βουλευτής του κόμματος, απαντώντας σε βροχή ερωτημάτων, είπε, «Παραμένω στην Ελληνική Λύση, δεν μου έχουν ανακοινώσει τίποτα. Είμαι δίπλα στον Κυριάκο Βελόπουλο, είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια».

«Τι να διαψεύσω; Ένα ανύπαρκτο θέμα; Ένα ρυπαρό, βρώμικο, στοχοποιημένο δημοσίευμα; Γιατί αυτό ήταν κυρίως για μένα το δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα, χωρίς ονόματα, φωτογραφίζοντας έναν πρωτοκλασάτο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος προσπαθεί να «ζέξει» δύο άλλους βουλευτές για να πάνε μετά τις εκλογές στην ΝΔ. Ποιος ξέρει αν και ποιος θα βγει βουλευτής;», σημείωσε ο κ. Μυλωνάκης.

Στρέφοντας τα βέλη του στο περιβάλλον του κ. Βελόπουλου, ο κ. Μυλωνάκης είπε «αυτό το δημοσίευμα ή θα είναι από τα υπόγεια του Μαξίμου για να κάνει κακό στην Ελληνική Λύση για να με βάλει σε αντιπαράθεση με τον κ. Βελόπουλο ή θα είναι οργανωμένο μέσα από το κόμμα μου. Εγώ έντιμα κινήθηκα, δεν θα με απαξιώσει κανένας, δεν θα μου ρίξει λάσπη. Ήμουν καθαρός και έντιμος απέναντι στο κόμμα και απέναντι στον ελληνικό λαό».

«Μου έκανε τεράστια έκπληξη ότι την ημέρα που βγήκε το δημοσίευμα, σε συνέντευξη του ο κ. Βελόπουλος έδειξε ότι σοκαρίστηκε και το πιστεύω. Έκτοτε προσπάθησα να μιλήσω μαζί του δύο φορές, δεν μου απάντησε, ίσως είχε πάρα πολλές δουλειές ο άνθρωπος Χθες το βράδυ ένας δικηγόρος από την Θεσσαλονίκη που μου συστήθηκε ως δικηγόρος της Ελληνικής Λύσης, μου είπε ότι θέλει λέει την απολογία μου. Ποια απολογία μου; Για ποιο πράγμα;», συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας «είναι πάρα πολύ περίεργο, δεν θέλω να σκεφθώ πράγματα που θα στοιχίσουν στην Ελληνική Λύση και όσους τα σκέφθηκαν, όποιους έχουν κάνει αυτή την βρομοδουλειά, ένα απίστευτο, στοχευμένο σχέδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος μου έστησε αυτό το πράγμα. Όμως κάποιοι λαδοπόντικες πέριξ του Κυριάκου Βελόπουλου που έχουν αρχίσει εδώ και 6-7 μήνες μην πω από πέρσι το καλοκαίρι και το είχα επισημάνει στον κ. Βελόπουλο να απομακρύνει κάποια άτομα από το περιβάλλον του».

«Περίμενα και περιμένω την απάντηση του Προέδρου και περιμένω να με καλύψει. Δεν αισθάνομαι πικραμένος για το εάν θα κατέβω στις εκλογές. Ξέρω να κάνω καλά και την δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν θα πω την λέξη προδομένος ακόμη, θα πω την λέξη πικραμένος και στενοχωρημένος από την στάση του κ. Βελόπουλου», είπε ο κ. Μυλωνάκης.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης συνέχισε αναφέροντας ότι «δεν υπάρχει ουσία, δεν με έχει πλησιάσει άνθρωπος κανένας να μου πει τίποτα, όπως αυτά που γράφει το δημοσίευμα. Αν δεν είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση, θα πάω στο σπίτι μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος με την ΝΔ, ένα κάτι τέτοιο μου ζητηθεί ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα πάω σπίτι μου και θα ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω περισσότερο, με την δημοσιογραφία. Μια φορά κάνεις την εξυπνάδα ή την βλακεία. Μου έλεγαν πολλοί μην ασχοληθείς με την πολιτική, η πολιτική είναι βρώμικη».

Κατέληξε λέγοντας «Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο φίλος μου ο Κυριάκος Βελόπουλος ενδίδει σε τέτοιες ηλιθιότητες. Πάντα καθαρές ήταν οι θέσεις μου. Του έλεγα ανοιχτά την άποψη μου, του έλεγα κάποια άτομα από το περιβάλλον του θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί, όπως και ότι κάποια άτομα δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιοι. Κάποια στιγμή θα τους μάθω. Θα χάσουν τον ύπνο τους αυτοί που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα».





