Ελληνική Λύση – Αναστασία Αλεξοπούλου: Νέα παραίτηση μετά τον Μυλωνάκη

Λίγο μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του Αντώνη Μυλωνάκη από την Ελληνική Λύση, ανακοίνωσε ότι παραιτείται και η Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου.

Με μια μακροσκελή της ανάρτηση ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Ελληνική Λύση η Αναστασία Αλεξοπούλου. Όπως και ο Αντώνης Μυλωνάκης, η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, αντέδρασε στην απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, που τους ανακοίνωσε πως, θα πρέπει να αλλάξουν εκλογική περιφέρεια, αν θέλουν να παραμείνουν υποψήφιοι με την Ελληνική Λύση.

Η απόφαση ήρθε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε τα ονόματα τριών βουλευτών για στήριξη σε ενδεχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο μόνος που υπάκουσε στην απόφαση ήταν ο Απόστολος Αβδελάς.

Η ανάρτησης της Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Αθήνα, 22 Απριλίου 2023

Κατόπιν της, λίαν επιεικώς απαράδεκτης και αβάσιμης, σημερινής απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος «Ελληνική Λύση – Κυριάκος Βελόπουλος», σύμφωνα με την οποία αποπέμπομαι από τον συνδυασμό του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια στην οποία εξελέγην (Β1΄ Βόρειος Τομέας Αθηνών), θα ήθελα να σχολιάσω-ανακοινώσω τα εξής:

α) Μοναδικός κριτής των βουλευτών είναι, κατά τα δημοκρατικά ειωθότα, οι ψηφοφόροι της περιφέρειάς τους, ο ελληνικός λαός. Για ποιον λόγο μού στερείται αυτό το αυτονόητο για τους θεσμούς μας δικαίωμα; Είναι δυνατόν εν ενεργεία βουλευτής του κόμματος, πρώτος σε ψήφους στην περιφέρειά του, να εκδιώκεται από τον συνδυασμό με μοναδικό «πειστήριο» ένα συκοφαντικό ανώνυμο δημοσίευμα εφημερίδας; Για ποια «δεοντολογία» μιλάμε, όταν με βάση και μόνο φήμες και ψιθύρους, χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, μου αφαιρείται η μόνη δυνατότητα που οι συνταγματικοί μας θεσμοί ρητά προβλέπουν, να κριθώ δηλ. από το εκλογικό σώμα, και μόνο από αυτό;

β) Επί τέσσερα συναπτά έτη, 2019 – 2023, μέσα και έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, με την πολυποίκιλη δράση μου (αρθρογραφία, Ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ομιλίες στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές κτλ.), υπήρξα νομοταγής προς όσα ορίζει το κόμμα με το οποίο εξελέγην και, κατ’ επέκταση, το Σύνταγμα της Ελλάδας. Πάντοτε κινήθηκα μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, υπηρετώντας τον πολίτη, τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με επιτυχία, όπως αναγνωρίστηκε από πολλές πλευρές. Απόδειξη γι’ αυτό, τα εκατοντάδες δημοσιευμένα κείμενα άρθρων μου, Ερωτήσεων και τοποθετήσεών μου κτλ., στον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης. Κι όμως, η Επιτροπή Δεοντολογίας αγνόησε και περιφρόνησε αυτή μου την προσφορά, τη δράση μου υπέρ της πατρίδας και του ανθρώπου, και αντιθέτως… στηρίχθηκε πάνω σε ένα και μοναδικό ψευδές και ανυπόστατο δημοσίευμα για να με αποπέμψει από την περιφέρεια στην οποία εξελέγην! Αλήθεια, πώς να χαρακτηρίσω άραγε την ανήκουστη και πρωτόφαντη αυτή συμπεριφορά;

γ) Μόνο γέλωτα μπορεί να προκαλέσει η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας περί «σολομώντειας λύσης», που στην ουσία κατακρεουργεί τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, να κατέλθω ως υποψήφια σε άλλη περιφέρεια από εκείνη στην οποία αναδείχτηκα βουλευτής και εκπρόσωπος των συμπολιτών μου. Οι σκοπιμότητες τις οποίες αποκρύπτει αυτή η «λύση» είναι, ασφαλώς, προφανείς. Κανένας σεβασμός εκ μέρους της εν λόγω Επιτροπής προς τους ψηφοφόρους του κόμματος, ιδίως δε προς τους ψηφοφόρους του Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, από τη στιγμή που εκλεγμένη βουλευτής της περιφέρειάς τους εμποδίζεται να κατέλθει στον εκλογικό στίβο και να κριθεί από αυτούς, αλλά αντιθέτως «μετατίθεται» σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Περιμένουν ύστερα να τους πιστέψει ο κόσμος, ότι νοιάζονται δήθεν για την Ελλάδα, τους πολίτες και τη δημοκρατία;

δ) Κατόπιν τούτων, πάντοτε με σεβασμό στους συμπολίτες και τους Συνέλληνές μου, και γνωρίζοντας ότι είμαι απέναντί τους πεντακάθαρη, ότι τίποτα από όσα υπονοεί το άθλιο δημοσίευμα δεν έπραξα, έλαβα τη μόνη δυνατή απόφαση που θα μπορούσα να λάβω: Δηλώνω ότι αποχωρώ από τους συνδυασμούς του κόμματος «Ελληνική Λύση – Κυριάκος Βελόπουλος», ότι δεν δύναμαι να δεχτώ «σολομώντειες λύσεις» που δεν σέβονται τη λαϊκή ετυμηγορία και ότι δεν μπορώ να υπηρετήσω παρόμοιες άδικες και ασύστατες συμπεριφορές. Όλοι μας θα κριθούμε στο τέλος από τον μοναδικό κριτή, τον ελληνικό λαό. Και σ’ ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τα δίκαια και το καλό των συμπολιτών μου, , αφού δεν δέχομαι να συμπράξω στην εις βάρος μου μεθόδευση την οποία ενορχήστρωσε και υλοποίησε η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου, τους ψηφοφόρους του Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου.

Βαθαίνει το χάσμα στο εσωτερικό της Ελληνικής Λύσης, καθώς το κόμμα, με δύο επίσημες ανακοινώσεις, επιβεβαιώνει πως τρεις βουλευτές κλήθηκαν για εξηγήσεις, έπειτα από δημοσιεύματα που τους εμφανίζουν ως αποστάτες, και αποφασίστηκε η «εξορία» τους σε άλλες εκλογικές περιφέρειες».

Από την πλευρά του ο στην ανάρτησή του ο Αντώνης Μυλωνάκης αναφέρει: «Μετά την επίσημη πλέον ανακοίνωση της Ελληνική Λύση με την οποία αποφασίστηκε χωρίς πρότερη επίσημη ενημερωσή μου και χωρίς καν να ερωτηθώ, δίκην τιμωρίας χωρίς κανένα λόγο και αιτία, η κάθοδός μου σε άλλη εκλογική περιφέρεια εκτός της Ανατολικής Αττικής, η απάντησή μου είναι αρνητική.

Ήμουν βουλευτής στη συγκεκριμένη περιφέρεια - και μάλιστα πρώτος σε σταυρούς στο κόμμα - και παραμένω εργάτης, μαχητής και πιστός στους χιλιάδες ψηφοφόρους μου που με εμπιστεύθηκαν, τους οποίους και υπηρέτησα και υπηρετώ τέσσερα χρόνια τώρα. Με σοβαρότητα, εντιμότητα, λογική και αξιοπρέπεια δηλώνω ότι θα υπερασπίζομαι πάντα τις ιδεολογικές μου θέσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά την τετραετή παρουσία μου στη Βουλή. Αυτά τα πολιτικά - εκβιαστικά διλήμματα για αλλαγή περιφέρειας, τα οποία έχουν απότερους σκοπούς, δεν με αγγίζουν».

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η Ελληνική Λύση και αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Μετά τις πρόσφατες, δυσάρεστες για εμάς, εξελίξεις σε σχέση με τους φερόμενους ως συνομιλητές της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Απόστολος Αβδέλας, με θάρρος και παρρησία, απέδειξε ότι η εμπλοκή του ονόματός του δεν έχει βάση, αποδεχόμενος την υποψηφιότητά του στο νομό Γρεβενών. Η Ελληνική λύση ουδέποτε ανέχθηκε συμπεριφορές, οι οποίες ευτελίζουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, που εμπιστεύτηκαν και θα εμπιστευτούν ξανά το κόμμα μας στις 21 Μαΐου. Όποιος βάζει την Ελλάδα και την υπηρεσία προς την πατρίδα πάνω από την καρέκλα το αποδεικνύει με πράξεις και όχι με λόγια. 'Αλλωστε ο Ελληνικός λαός έχει βαρεθεί τα λόγια και περιμένει από όλους πράξεις».





