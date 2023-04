Αθλητικά

Basket League play off: Ο Ολυμπιακός στα ημιτελικά

Επικράτησε του Άρη στο Αλεξάνδρειο και περιμένει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά.

Την πρόκρισή του στην ημιτελική φάση των πλέι οφ εξασφάλισε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στον Αρη, ο Ολυμπιακός. Χωρίς, ουσιαστικά, να απειληθεί επικράτησε 82-58, στη δεύτερη μεταξύ των δύο ομάδων αναμέτρηση, έκανε το 2-0 σε νίκες απέναντι στους Θεσσαλονικείς και περιμένει, πλέον, τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση της post-season, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Προμηθέας.

Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ (19π., 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) και για τους «κιτρινόμαυρους» ο Βασίλης Καββαδάς (13π.). Ο Αρης αγωνίστηκε με 8 παίκτες, καθώς είχε θεατές στο παιχνίδι τους τραυματίες, Νόα Χόρκλερ, Ισμαελ Σανόγκο, ενώ δε χρησιμοποιήθηκαν καθόλου οι Σταύρος Σχίζας, Βασίλης Χρηστίδης.

Τα δεκάλεπτα: 9-18, 27-42, 41-60, 58-82

Με τον Βεζένκοφ να «γράφει» 13 από τους 18 πόντους του (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1 κλέψιμο) και τον Φαλ να κυριαρχεί στη ρακέτα (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα), ο Ολυμπιακός επέβαλε τον... νόμο του στο παρκέ από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, έχοντας... σύνδεση με το καλάθι, έκανε το 0-8 στο 3’, διαφορά που έστειλε στο 7’ στο +10 (7-17).

Ο Αρης, με τον Καββαδά κινητήριο μοχλό, πλησίασε στους 6 πόντους στο 11’ (12-18). Οι πρωτοβουλίες του Λαρεντζάκη έδωσαν στον Ολυμπιακό επιμέρους σκορ 4-12, με το οποίο η απόστασή του από τους γηπεδούχους «ανέβηκε» στο +14 (16-30) στο 14’ και τρία λεπτά αργότερα, με τρίποντο από τον Πίτερς, στο +16 (17’ 21-37). Στο 24’ οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο +23 (29-52), με το παιχνίδι να αποκτά τυπικό και με περιορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, χαρακτήρα ως το φινάλε του.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, ο Ολυμπιακός είχε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +27 (55-82).

Διαιτητές: Τσώνος, Μπακάλης, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ: (Γιάννης Καστρίτης): Γκούντγουϊν 11, Μήτρου-Λονγκ 8 (2), Τολιόπουλος, Νότε 8 (1) Νετζήπογλου 5, Καββαδάς 13, Φίλλιος 3 (1), Χέιγκινς 10 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3, Λούντζης 10 (2), Φαλ 1, Βεζένκοφ 19 (1), Παπανικολάου, Λαρεντζάκης 14 (3), Πάπας 3 (1), Σλούκας 11, Μπολομπόι 2, Πίτερς 10 (2), Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 5

