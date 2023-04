Κοινωνία

Ασπρόπυργος: φονική φωτιά σε παράπηγμα

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την σορά, κατά την διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία με έναν άνθρωπο νεκρό καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Η σορός του ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι γνωστά, εντοπίστηκε κατά την διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς, σε παράπηγμα .

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

