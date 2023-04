Πολιτική

Εκλογές - Δρυμιώτης: Η αυτοδυναμία, τα ποσοστά και τα “μαθηματικά” (βίντεο)

Ο πολύπειρος πολιτικός αναλυτής, εξηγεί ιδιαίτερα απλά, πως και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία στις κάλπες του Μαΐου και του Ιουλίου.

Με το βάρος των δεκαετιών ενασχόλησης με τις εκλογές στην Ελλάδα, ως κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας που συμμετείχε στην συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα όλης της χώρας, ο αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για τις επικείμενες εκλογές.

Ο κ. Δρυμιώτης, μέσα από μια σειρά από απλά παραδείγματα και μαθηματικά, αναφέρθηκε στην σημασία που έχει ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στην Βουλή, το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής και το ποσοστό που θα συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα, ώστε να υπάρξει αυτοδύναμη Κυβέρνηση από τις εκλογές, κυρίως εκείνες στις 2 Ιουλίου.

Παρακολουθήστε την εξαιρετικά εύστοχη και απλή ανάλυση του κ. Δρυμιώτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

