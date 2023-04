Πολιτική

Eκλογές: Βλάσης - Μυλόπουλος - Διαμαντίδης για τις μετεκλογικές συνεργασίες (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” οι εκπρόσωποι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.



Συνεχίζεται ο προεκλογικός αγώνας των κομμάτων ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, με τους υποψήφιους βουλευτές να δίνουν καθημερινά την μάχη τους για να πείσουν τους ψηφοφόρους.



Σε συζήτηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για τα μείζονα θέματα της επικαιρότητας, συμμετείχαν το πρωί της Τετάρτης, οι:

Κώστας Βλάσης – Υποψήφιος Βουλευτής με την ΝΔ στον νομό Αρκαδίας

Γιάννης Μυλόπουλος – Υποψήφιος Βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Διαμαντίδης – Υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Β’ Πειραιά

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις μετεκλογικές συνεργασίες, ενώ μίλησαν και για τα διακυβεύματα που θα κρίνουν το αποτέλεσα των εκλογών.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»: