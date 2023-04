Οικονομία

Μετέωρα - ΑΑΔΕ: Ξενοδοχείο “ξέχασε” να δηλώσει 1,3 εκατομμύρια ευρώ

Πώς έφτασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην αποκάλυψη της μεγάλης φοροδιαφυγής.



H διαρκής ανταλλαγή και διασταύρωση των στοιχείων, που στέλνουν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς.

Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού, που έχουν στη διάθεσή τους, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήραν τα στοιχεία από τις πλατφόρμες, με τις οποίες συνεργάζεται ξενοδοχείο στα Μετέωρα, και τα συνέκριναν με τα βιβλία πελατών της επιχείρησης, καθώς και με τα εμβάσματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής.

Και τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, αφού ούτε λίγο, ούτε πολύ, η ξενοδοχειακή μονάδα δεν είχε δηλώσει έσοδα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Αμέσως, έγινε ο καταλογισμός και αποδόθηκαν κύριοι φόροι άνω των 300.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές συνεχίζουν τη σε βάθος έρευνα στα βιβλία της εταιρείας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες... παραλείψεις.

