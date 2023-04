Οικονομία

Μύκονος - ΑΑΔΕ: Πάρτι... φοροδιαφυγής με 200 πολυτελείς βίλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 200 υπερπολυτελείς κατοικίες προβάλλονταν και ενοικιάζονταν μέσω ιστοσελίδας, χωρίς παραστατικά και χωρίς να δηλώνονται στην εφορία.



Φρένο σε φοροδιαφυγή μαμούθ που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ από πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στην Μύκονο έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ πιάστηκε εταιρεία που διαχειρίζεται πολυτελή ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση. Μέσω σαρωτικών διασταυρώσεων και ελέγχων, η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά πλατφόρμας διαμοιρασμού, με τη φοροδιαφυγή να αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

Πάρτι φοροδιαφυγής

Σχεδόν 200 υπερπολυτελείς κατοικίες στη Μύκονο προβάλλονταν και ενοικιάζονταν μέσω της ιστοσελίδας, χωρίς παραστατικά και χωρίς να δηλώνονται στην Εφορία

Σχεδόν 200 υπερπολυτελείς κατοικίες στη Μύκονο προβάλλονταν και ενοικιάζονταν μέσω της ιστοσελίδας, χωρίς παραστατικά και χωρίς να δηλώνονται στην Εφορία Προσφέρονταν και πολλές επιπλέον υπηρεσίες, όπως παροχή υπηρετικού προσωπικού, διοργάνωση πάρτι, δείπνα, ενοικιάσεις πολυτελών αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής

Η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 5.000 ευρώ ανά ακίνητο

Πώς πιάστηκαν στη «φάκα»

Μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής διαπίστωσαν ότι οι αναρτήσεις των καταλυμάτων δεν ανέφεραν τον Αριθμό Μητρώου των Ακινήτων. Τα συνολικά πρόστιμα αγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δάφνη: Βρέθηκαν γκαζάκια κοντά στο σπίτι της διευθύντριας των φυλακών Κορυδαλλού

Γύθειο: Καρχαρίας... κάνει βόλτες γύρω από το καϊκι ψαρά (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή του Πάσχα