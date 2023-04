Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν: Πρωτοφανή επεισόδια στο παρκέ (εικόνες)

Απίστευτο σκηνικό στον αγώνα που έγινε στη Μαδρίτη. Το φάουλ που έφερε τα «πάνω – κάτω».

Η νέα σπουδαία εμφάνιση της Παρτιζάν στο Wizink Center, που την φέρνει μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague, αμαυρώθηκε από τη γενική σύρραξη που ξέσπασε στο 1:40 πριν από το φινάλε, μετά από «ύπουλο» φάουλ και χτύπημα του Σέρχιο Γιουλ στον Κέβιν Πάντερ και την αντίδραση του Αμερικανού.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έγραψε το 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης επί ισπανικού εδάφους στο Game 2 της σειράς των πλέι οφ, η οποία μεταφέρεται πλέον στο Βελιγράδι (Game 3 2/5, Game 4 4/5). Για την Ιστορία, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 95-80 υπέρ των Σέρβων, χωρίς όμως να συμπληρώνεται το 40λεπτο, καθώς οι διαιτητές αποφάσισαν να τον τερματίσουν λόγω αποβολής σχεδόν όλων των παικτών (δεν αποβλήθηκε μόνο ο Ρούντι Φερνάντεθ), απόφαση που δεν έχει παρθεί ξανά στην Ιστορία της διοργάνωσης.

Υποβασταζόμενος αποχώρησε ο Ντάντε Έξουμ, μετά την λαβή... ελληνορωμαϊκής που δέχθηκε από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια ο Ντζάναν Μούσα.

Ωστόσο, τα πάντα για την συνέχεια της σειράς θα κριθούν στην αίθουσα του Αθλητικού Δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει τις τιμωρίες των παικτών και των ποινών στις ομάδες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Ντάντε Έξουμ (19π.), Κέβιν Πάντερ (14π.) και Τζέιμς Νάναλι (16π.) έδωσαν ρεσιτάλ από την περιφέρεια, τη στιγμή που οι ΛεΝτέι (15π.) και Λεσόρ (10π.) κυριάρχησαν στη ρακέτα, εξασφαλίζοντας στην Παρτίζαν με το... καλησπέρα μία διψήφια διαφορά ασφαλείας, η οποία δεν αμφισβητήθηκε μέχρι το φινάλε. Από την πλευρά της η Ρεάλ έδειχνε αποσυντονισμένη, κυρίως από την απουσία του τραυματία στο γόνατο Έντι Ταβάρες.

Τα δεκάλεπτα: 21-31, 37-51, 62-75, 80-95 (διεκόπη 1:40 πριν από το φινάλε).





