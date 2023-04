Κόσμος

Καστελλόριζο: Το “ευχαριστώ” του πατέρα του 4χρονου που χειρουργήθηκε στην Τουρκία

Τον πατέρα του 4χρονου, τον αντιδήμαρχο Καστελλόριζου και τον Α.Εξαδάκτυλο φιλοξενεί η τουρκική Χουριέτ στο ρεπορτάζ για τη διακομιδή του παιδιού στην Αττάλεια.

Το Καστελλόριζο απέναντι από Κας της Αττάλειας, που ακούγεται συχνά στις ελληνοτουρκικές εντάσεις στο Αιγαίο, ήρθε στο προσκήνιο για διαφορετικό λόγο αυτή τη φορά. Τα δάχτυλα του 4χρονου Σταμάτη Ντούλου, που ζει στο νησί, έσωσαν Τούρκοι γιατροί στην Αττάλεια, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της για το περιστατικό η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου,

Ο Σταμάτης Ντούλος, το 4χρονο αγοράκι που ζει στο ελληνικό νησί Καστελλόριζο , ενώ έπαιζε στο σπίτι του στις 23 Απριλίου, τα δάχτυλά του κόλλησαν στην πόρτα, η οποία έκλεισε γρήγορα λόγω του ανέμου. Το παιδί, του οποίου τα δάχτυλα ήταν σχεδόν σε οριακό σημείο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας. Η οικογένεια του Σταμάτη, του οποίου η απώλεια αίματος δεν μπορούσε να σταματήσει, ενημερώθηκε ότι η απαραίτητη επέμβαση για την αντικατάσταση των δακτύλων που επρόκειτο να κοπούν δεν μπορούσε να γίνει λόγω απουσίας ειδικού χειρουργού και το παιδί έπρεπε να μεταφερθεί στη Ρόδο με ελικόπτερο. Ωστόσο, για άγνωστους λόγους, τα τηλέφωνα της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών και των νοσοκομείων της Ρόδου δεν απαντούσαν. Τότε, ο πατέρας Χρήστος Ντούλος αποφάσισε να πάει τον γιο του στο Κας, που συνδέεται με την Αττάλεια, απέναντι από το νησί Καστελλόριζο.

Η αστυνομία και οι ομάδες πρώτων βοηθειών στο Κας ενημερώθηκαν και δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες μέσα σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια πέρασε από το Καστελλόριζο στο Κας με βάρκα. Ο Σταμάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, συνοδευόμενος από περιπολικό. Στο Κας η οικογένεια μετακόμισε στην Αττάλεια όταν οι γιατροί είπαν ότι ο μικρός Σταμάτης μπορούσε να ράψει τα δάχτυλά τους μεταξύ τους, αλλά ότι αυτή δεν θα ήταν μια πολύ υγιεινή λύση και ότι θα απαιτούνταν εξειδικευμένη πλαστική χειρουργική. Τα δάχτυλα του μικρού Σταμάτη σώθηκαν σε επέμβαση που έγινε σε ιδιωτική κλινική στο Manavgat τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το περιστατικό ανέδειξε και την ανεπάρκεια των υπηρεσιών υγείας στα νησιά του Αιγαίου. «Μόνο μερικές φορές εθελοντές γιατροί από διάφορα μέρη της Ελλάδας έρχονται στο νησί για μικρό χρονικό διάστημα», είπε ο Αντιδήμαρχος Καστελλορίζου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ιατρών (ΠΙΣ) Αθανάσιος Εξαδάκτυλος τόνισε ότι, υπάρχουν μεγάλα νοσοκομεία στις ακτές του Αιγαίου της Τουρκίας και είπε: «Φυσικά, είναι αδιανόητο να υπάρχουν παρόμοιες εγκαταστάσεις στα μικρά μας νησιά. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι γνωστές. Αν η Τουρκία λεγόταν Βέλγιο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα για τέτοιες περιπτώσεις», είπε.

Μιλώντας στη Hurriyet, ο πατέρας Χρήστος Ντούλος είπε: « Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τουρκικές αρχές, τον περιφερειάρχη, το προσωπικό πρώτων βοηθειών και τον γιατρό Χακάν, που σηκώθηκε τα μεσάνυχτα και χειρούργησε τον γιο μου, ο οποίος παρείχε όλες τις διευκολύνσεις για να περάσουμε στο Κας . Οι γιατροί στην Τουρκία φρόντισαν τον γιο μου σαν να ήταν δικό τους παιδί. Δεν έχω δει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα νοσοκομεία στην Ελλάδα», είπε.

