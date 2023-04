Κοινωνία

Κρήτη: Βίαζε και εξέδιδε τον ανήλικο γιο της συντρόφου του

Ο «πατριός» κατηγορείται ότι εκπόρνευε το αγόρι από τον Ιανουάριο του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021

Κακοποιούσε σεξουαλικά σχεδόν καθημερινά το μικρότερο γιο της συντρόφου του, σε χωριό της Μεσσαράς. Πριν από περίπου ένα χρόνο έφθασε στη διάθεση των Αρχών βίντεο-ντοκουμέντο, το περιεχόμενο του οποίου προκαλεί αποστροφή καθώς ο «στοργικός πατριός», ένας 53χρονος σήμερα Σύρος, καταγράφεται να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά το παιδί, το οποίο υπέμενε ουσιαστικά αβοήθητο όλη αυτή τη διαστροφή και τη νοσηρότητα.

Στις καταθέσεις που είχε δώσει στους αστυνομικούς παρουσία παιδοψυχιάτρου, το ταλαίπωρο αγόρι είχε εκμυστηρευτεί ότι ο «πατριός» του δεν το βίαζε μόνο, αλλά το «πλάσαρε» και σε άλλους άνδρες, δίνοντας κάποια στοιχεία για το προφίλ τους. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα αυτά και τώρα πλέον καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Την ερχόμενη Παρασκευή ο 53χρονος Σύρος, ο οποίος παραμένει έγκλειστος στις φυλακές της Τρίπολης, όσο εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης, καλείται εκ νέου στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου προκειμένου αυτή τη φορά να απολογηθεί μεταξύ άλλων για την κατηγορία της μαστροπείας κατ’ εξακολούθηση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τρεις ακόμα άνδρες, εκ των οποίων οι δύο έχουν ταυτοποιηθεί και είναι επίσης κατηγορούμενοι. Με βάση το κατηγορητήριο φέρονται να κακοποιούσαν σεξουαλικά το αγόρι έναντι χρημάτων, τα οποία έβαζε στην τσέπη o «πατριός».

Στις αποδιδόμενες πράξεις συμπεριλαμβάνονται επίσης: ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση και άπαξ τελεσθείς από άγνωστο δράστη, γενετήσια πράξη με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη αλλά όχι τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, ο «πατριός» κατηγορείται ότι εκπόρνευε το αγόρι από τον Ιανουάριο του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021.

Η αρχική υπόθεση αποκαλύφθηκε ουσιαστικά μετά από τις ενέργειες που έκανε το μεσαίο παιδί της οικογένειας, 25 ετών σήμερα, το οποίο φοιτούσε σε ειδικό σχολείο. Αυτό, υπό την καθοδήγηση προσώπου της εμπιστοσύνης του, έκανε όσα έπρεπε να είχαν πράξει καιρό πριν άλλοι. Έπεισε τον μικρό του αδερφό, 14 ετών τότε, να βιντεοσκοπήσει με το κινητό του τηλέφωνο την σεξουαλική κακοποίηση που το παιδί υπέμενε από την έκτη δημοτικού. Το βίντεο αυτό αποτελεί αδιάψευστο ντοκουμέντο της δικογραφίας που σχημάτισε η Ασφάλεια Ηρακλείου και το περιεχόμενο του έσφιξε το στομάχι όσων το είδαν. Από ‘κει και πέρα η υπόθεση πήρε το δρόμο της.

Στην απολογία του ο Σύρος είχε εμφανιστεί εριστικός και θρασύς. Ισχυρίστηκε ότι είχε κουραστεί από την ερωτική ζωή που είχε με τη μητέρα των παιδιών, «θόλωσε» και έγινε αυτό που έγινε μία και μοναδική φορά, αυτήν που είναι καταγεγραμμένη στο κινητό και φυσικά δεν μπορούσε να την διαψεύσει.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση είχε κινηθεί διαδικασία προκειμένου να ελεγχθεί ποινικά και ο ρόλος της μητέρας, για το κατά πόσο γνώριζε τα όσα εκτυλίσσονταν μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία της μαστροπείας για την οποία αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, ο συνήγορος του κ. Γιώργος Λιονάκης υποστήριξε ότι ο εντολέας του αρνείται την αποδιδόμενη κατηγορία.

