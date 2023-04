Κοινωνία

Τροχαίο στη Σύρο: Σκοτώθηκε συνεπιβάτης μηχανής

Θανατηφόρα σύγκρουσης μηχανής και αυτοκινήτου. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Σύρο, με σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου σε διασταύρωση του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o συνεπιβάτης του δικύκλου, αν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Σύρου αμέσως μετά το τροχαίο, τελικά άφησε την τελευταία του πνοή λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων, βυθίζοντας στο πένθος το νησί της Σύρου.

Από τη σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου, χωρίς να διατρέχει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Σύρου – Ερμούπολης.

