Εκλογές - ΝΔ: Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο για το κόμμα Κασιδιάρη

Τι αναφέρεται στο υπόμνημα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για την συμμετοχή του «Εθνικού Κόμματος – Έλληνες», στις εκλογές.

Yπόμνημα ενώπιον του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία κατά της συμμετοχής του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές.της 21ης Μαΐου.

Το υπόμνημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνοδεύεται από υλικό τεκμηρίωσης 300 σελίδων και δύο ηλεκτρονικούς δίσκους μεγάλης χωρητικότητας με οπτικοακουστικό υλικό που αποδεικνύουν τη δράση του Ηλία Κασιδιάρη ως πραγματικού αρχηγού του κόμματος.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αίσθημα ευθύνης, είχε την πρωτοβουλία για την κατάθεση στη βουλή των διατάξεων που εμποδίζουν εγκληματικές οργανώσεις να μπουν στη βουλή με τον μανδύα πολιτικού κόμματος. Αποτελεί χρέος κάθε δημοκρατικού πολιτικού σχηματισμού και κάθε πολίτη να προστατεύει την δημοκρατία από τους εχθρούς της. Σε αυτό τον διαρκή αγώνα θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή» αναφέρει ο κ. Σκέρτσος.

