Τροχαίο στη Λάρισα: 'Εγκυος τραυματίστηκε σοβαρά (εικόνες)

Ώρες αγωνίας για έγκυο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Στο αυτοκίνητο ηταν μαζί με τον σύζυγο και το 2χρονο παιδάκι τους.

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η έγκυος γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στο Αρμένιο της Λάρισας, στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου.

Η γυναίκα που βρίσκετυαι στον τέταρτο μήνα κύησης, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να τύχει συνδυασμένης θεραπείας.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η γυναίκα, μαζί με τον σύζυγό της και το δίχρονο παιδάκι τους, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο σύζυγός της και το παιδί βγήκαν από το αυτοκίνητο με τη βοήθεια διερχόμενων οδηγών, που σταμάτησαν μόλις είδαν το αυτοκίνητο να ξεφεύγει της πορείας του. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και για τη γυναίκα, που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, σφάδαζε από τους πόνους και έδειχνε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί λένε ότι το αυτοκίνητο οδηγούσε η γυναίκα.

Η σοβαρότητα του τροχαίου σήμανε συναγερμό. Ενημερώθηκαν οι αρχές να σπεύσουν στο σημείο. Δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό της ΒΙΠΕ Βόλου ξεκίνησαν για να προσεγγίσουν τον τόπο που σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα, με τέσσερις άνδρες.

Εχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, οι πυροσβέστες με γρήγορο και μεθοδικό τρόπο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την έγκυο. Οι κινήσεις τους ήταν «χειρουργικές». Χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο με ασφάλεια, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της.

Στο σημείο μετέβη ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα με άνδρες από τη Λάρισα, δεν χρειάστηκε όμως να παρέμβουν επιχειρησιακά, διότι ήδη οι πυροσβέστες από τη ΒΙΠΕ Βόλου είχαν απεγκλωβίσει την τραυματία.

Στο σημείο έσπευσε μονάδα ασθενοφόρου από τον Βόλο. Είχε επίσης ενημερωθεί αρμοδίως και το Νοσοκομείο Βόλου, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν γιατροί και νοσηλεύτριες στη Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του «Αχιλλοπούλειου».

Το τροχαίο σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr έγινε όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία, ένα επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του.

Στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν μία έγκυος γυναίκα και ένα δίχρονο αγοράκι, για τον απεγκλωβισμό των οποίων έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε άντρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους δύο και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

