Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Επεισόδια και δακρυγόνα έξω από την Λεωφόρο

Ενταση έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το πιο σημαντικό ματς της σεζόν της Super League, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, θα διεξαχθεί απόψε (30/04, 20:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική των play off.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή, με τους «πράσινους» να έχουν το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση, κι όπως γίνεται αντιληπτό από το αποτέλεσμα του αγώνα θα κριθούν πάρα πολλά στη μάχη του τίτλου, με τρεις αγωνιστικές ν΄ απομένουν για τοι φινάλε της περιόδου (σ.σ. μετά την αποψινή αναμέτρηση).

Αρκετές ώρες πριν την έναρξη του ματς, οπαδοί του Παναθηναϊκού άρχισαν να συρρέουν έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας, ενώ ανάλογη ήταν και η ατμόσφαιρα έξω από το ξενοδοχείο της ΑΕΚ, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φίλαθλοι της Ένωσης για να αποθεώσουν την αποστολή πρξν αναχωρήσει με προορισμό την έδρα του μεγάλου αγώνα.

Περίπου 2.5 ώρες πριν τη σέντρα, σημειώθηκε ένταση έξω από το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» ανάμεσα σε αστυνομικούς των ΜΑΤ και οπαδούς του Παναθηναϊκού. Σε δύο διαφορετικά σημεία περιμετρικά του γηπέδου της Λεωφόρου, υπήρχαν μικρής έκτασης επεισόδια και ρίψη δακρυγόνων απ' τις αστυνομικές δυνάμεις προς τους οπαδούς, όταν μερίδα εξ αυτών επιχείρησε να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Η πρώτη εστία έντασης καταγράφηκε ψηλά στην οδό Τσόχα, όπου η Αστυνομία έριξε 7-8 δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος, ενώ η δεύτερη σημειώθηκε προς την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με αντίστοιχες ρίψεις δακρυγόνων.

