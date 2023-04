Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Και τώρα οι δυο τους…

Το αθηναϊκό ντέρμπι που θα κρίνει σε μεγάλο ποσοστό τον πρωταθλητή και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για τα play off.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τίθενται, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, αντιμέτωποι στο «Απόστολος Νικολαϊδης», σε ένα ντέρμπι κομβικής σημασίας για το πού θα καταλήξει ο τίτλος.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμοι στην κορυφή, με το «τριφύλλι», για την ώρα και λόγω του ότι τερμάτισε πρώτο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, να υπερέχει του «Δικέφαλου».

Όπερ σημαίνει πως η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα μόνο με νίκη θα κρατάει την τύχη στα χέρια της, στα τρία παιχνίδια που θα απομένουν για την ολοκλήρωση του μίνι πρωταθλήματος.

Αυτή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από την άλλη, θεωρητικά βολεύεται και με την ισοπαλία ενώ ενδεχόμενο «τρίποντο» θα της δώσει το περιθώριο ακόμη και για δύο «λάθη» ως το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 12 ματς αήττητος στο 0-2 στον Βόλο (9-3-0 με 17-2 τέρματα) ενώ η ΑΕΚ με το εμφατικό 4-0 επί του ΠΑΟΚ έφτασε τις πέντε διαδοχικές νίκες (με 12-2 τέρματα).

Στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ - Άρης δεν θα είναι ντέρμπι μόνο για το γόητρο. Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους έπειτα από τη βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε αφενός να μείνουν στο κυνήγι της τρίτης θέσης, αφετέρου να ανακτήσουν μέρος της ψυχολογίας τους μετά τις δυο σερί ήττες κι ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ.

Οι «κίτρινοι» του Τόλη Τερζή θα μπουν... φουριόζοι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, απόρροια των δυο συνεχόμενων επιτυχιών (3-0 στο Πανθεσσαλικό και 2-1 τον Ολυμπιακό στο Χαριλάου) που, ουσιαστικά τους εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA EuropaConference League της προσεχούς περιόδου.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τέλος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο, με τις δυο ομάδες να «τρέχουν» μεγάλα αρνητικά σερί. Για τους «ερυθρόλευκους», η ήττα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν η τρίτη διαδοχική (!), ωστόσο ακόμη κρατούν στα χέρια τους την τρίτη θέση που - υπό προϋποθέσεις - οδηγεί στα προκριματικά του Europa League.

Για τους Θεσσαλούς, αυτή από τον Παναθηναϊκό ήταν η τέταρτη συνεχόμενη, με την ομάδα του Κώστα Μπράτσου να συμπληρώνει επτά παιχνίδια χωρίς «τρίποντο» (0-1-6 με 2-14 τέρματα) και να μένει επτά βαθμούς μακριά από την πέμπτη θέση, αποχαιρετώντας τις ελπίδες για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

