Χάντμπολ: Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία, προκρίθηκε στο Euro 2024

Την «παρθενική» πρόκρισή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγυρίζει η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών.

Μπορεί η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα να ηττήθηκε απόψε (30/4) στην πόλη Αλμέρε από την Ολλανδία με με 32-26 (ημίχρονο 17-11), στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής για τον 5ο προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης, και κατετάγη τρίτη στο γκρουπ, ωστόσο πήρε την πρόκριση για τα τελικά του EURO 2024 ως μια από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες από όλα τα γκρουπ της προκριματικής φάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά το 2005, όταν η «γαλανόλευκη» είχε λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Συνδετικός «κρίκος» των δύο επιτυχιών είναι ο νυν τεχνικός της εθνικής, Γιώργος Ζαραβίνας, ο οποίος ήταν παίκτης της εθνικής, η οποία κατετάγη έκτη στη διοργάνωση που είχε λάβει χώρα στην Τυνησία.

Η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί το διάστημα 10-28 Ιανουαρίου 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας, με τη συμμετοχή 24 ομάδων.

Η Ολλανδία ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και, αφού ο Μυλωνάς ισοφάρισε 1-1, πέτυχε τρία «αναπάντητα» γκολ (δύο του Μπάιγενς και ένα του Κέι Σμιτς) για το 4-1 στο 5΄. Η εθνική προσπάθησε να διατηρήσει την επαφή με το σκορ και μείωσε σε 7-5 με τέρματα των Αραμπατζή και Τόσκα, ωστόσο νέο 3-0 των γηπεδούχων «άνοιξε» κι άλλο το προβάδισμα της Ολλανδίας, η οποία προηγήθηκε 10-5 στο 15΄. Κούι, Κέι Σμιτς και Τεν Φέλντε έδωσαν «αέρα» επτά τερμάτων στους «οράνιε» στο 22΄ (14-7). Σάββας, Μάλλιος και Παπαδιονυσίου μείωσαν για την εθνική σε 14-10 στο 26΄, ωστόσο Στάινς και Κέι Σμιτς διαμόρφωσαν το 17-11, που ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους οι Στάινς και Κέι Σμιτς ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 19-11 στο 34΄, με αποτέλεσμα η Ολλανδία ουσιαστικά να «κλειδώσει» τη νίκη και να μετατρέψει σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «οράνιε» απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα, όταν ο Τεν Φέλντε «έγραψε» το 24-14 στο 40΄, ενώ η εθνική «μάζεψε» τη διαφορά μειώνοντας σε 29-24 με γκολ του Σάββα στο 54΄. Με τη σημερινή νίκη της η Ολλανδία κατέκτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με την Κροατία.

Διαιτητές: Φάμπιαν Μπάουμγκαρτ-Σάσα Βιλντ (Γερμανία). Δίλεπτα: 6-4. Κόκκινη: Σενάκερ (58:53, τρία δίλεπτα). Πέναλτι: 4/4-5/6.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Στάφαν Όλσον): Ραβενσμπέργκεν, Στάβαστ, Τεν Φέλντε 4, Σενάκερ, Στάινς 2, Μπενγκχάνεμ 2, Σάγκεν, Κούι 1, Νιλς Φερστάινεν 3, Γιορν Σμιτς, Κλάεσενς 1, Άριαν Φερστάινεν, Κέι Σμιτς 9, Γιάνσεν 2, Φινκ 1, Μπάιγενς 7.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ζαραβίνας): Κωστακίδης, Λιάπης 1, Μυλωνάς 6, Μάλλιος 4, Πασσιάς 2, Τόσκας 2, Μπουκοβίνας 1, Παπαβασίλης, Τζηράς 1, Κανδύλας, Παπαδιονυσίου 1, Κρητικός, Τσαναξίδης, Αραμπατζής 1, Παπαντωνόπουλος, Σάββας 7.

* Στο άλλο παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου, η Κροατία νίκησε 34-29 (ημίχρονο 16-16) το Βέλγιο στη Ριέκα και πανηγύρισε μπροστά στους φιλάθλους της την πρόκριση στα τελικά του EURO 2024, την οποία εξασφάλισε μεσοβδόμαδα, με τη νίκη επί της εθνικής Ελλάδας στη Χαλκίδα.

Η τελική βαθμολογία στο γκρουπ έχει ως εξής:

Η βαθμολογία των τρίτων ομάδων των ομίλων:

1. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 4 (-16)

2. Νησιά Φερόε 2 (-13)

3. ΕΛΛΑΔΑ 2 (-15)

4. Γεωργία 2 (-24)

---------------------

5. Εσθονία 0 (-29)

6. Τουρκία 0 (-31)

7. Ιταλία 0 (-34)

8. Σλοβακία 0 (-37)

* Οι πρώτες τέσσερις ομάδες προκρίθηκαν στο EURO 2024

