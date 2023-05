Κοινωνία

Αρτέμιδα: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα για φωτά στην Αρτέμιδα Αττικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε καφετέρια στην Λεωφόρο Αρτέμιδος στην Αρτέμιδα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε κτήριο στη Λεωφ. Αρτέμιδος στην Αρτέμιδα Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 1, 2023





