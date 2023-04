Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου κοντά στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου και καίγονται απορρίμματα και καλώδια.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου πλησίον της Λεωφ. Νάτο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 29, 2023

