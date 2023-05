Τεχνολογία - Επιστήμη

Χημικές ουσίες: Βρίσκονται σε προϊόντα του σπιτιού και του χώρου εργασίας

Εντύπωση προκαλεί η ποσότητα χημικών ουσιών που εκλύθηκε από σπίτια και εργασιακούς χώρους και μετρήθηκε από Ινστιτούτο της Καλιφόρνια.

Μόνο στην Καλιφόρνια εκλύθηκαν το 2020 σε σπίτια και εργασιακούς χώρους περισσότεροι από 5.000 τόνοι τοξικών χημικών ουσιών από καταναλωτικά προϊόντα. Οι χημικές ουσίες αυτές βρίσκονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εκτίθενται σε πολλαπλές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή βλάβες στην αναπαραγωγή.

Αυτό προκύπτει από έρευνα από το Ινστιτούτο Silent Spring και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Environmental Science and Technology».

Προϊόντα, όπως σαμπουάν, κρέμες σώματος, βερνίκια νυχιών και αφαιρετικά βερνικιών, καθαριστικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικά πλυντηρίου και ναφθαλίνη περιέχουν τοξικές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), χημικές ουσίες που διαφεύγουν ως αέρια, συσσωρεύονται στον αέρα εσωτερικών χώρων και προκαλούν ποικίλα προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Οι εταιρείες ως επί το πλείστον δεν υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τι περιέχουν τα προϊόντα τους ή σε τι ποσοστό, οπότε είναι δύσκολο να γνωρίζουμε σε τι μπορεί να εκτίθενται οι άνθρωποι και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους.

«Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που αποκαλύπτει την έκταση στην οποία χρησιμοποιούνται τοξικές πτητικές οργανικές ενώσεις σε καθημερινά προϊόντα όλων των τύπων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας», σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας Κριστίν Κνοξ, επιστήμονας του Ινστιτούτου Silent Spring. «Η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να δώσει κίνητρο στους κατασκευαστές να αναδιαμορφώσουν τα προϊόντα τους και να χρησιμοποιήσουν ασφαλέστερα συστατικά», προσθέτει.

Οι ερευνητές εστίασαν σε 33 πτητικές οργανικές ενώσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο Prop 65 της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που πωλούν προϊόντα στην Καλιφόρνια απαιτείται να προειδοποιούν τους καταναλωτές εάν τα προϊόντα τους θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε σημαντικές ποσότητες αυτών των επιβλαβών χημικών ουσιών, οι οποίες προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Παρά την ύπαρξη του νόμου η ερευνητική ομάδα υπολόγισε ότι περισσότεροι από 5.000 τόνοι πτητικών χημικών ουσιών που αναφέρονται στη νομοθεσία εκλύθηκαν από προϊόντα στην πολιτεία της Καλιφόρνιας το 2020.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι περισσότεροι από 100 τύποι προϊόντων περιέχουν αυτές τις ουσίες. Από αυτούς, οι ερευνητές εστίασαν σε 30, συμπεριλαμβανομένων δώδεκα διαφορετικών τύπων προϊόντων προσωπικής φροντίδας, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής γιατί συχνά περιέχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες και ενδέχεται να ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία. Σε αυτά συγκαταλέγεται η φορμαλδεΰδη που βρέθηκε σε βερνίκια νυχιών, σαμπουάν, είδη μακιγιάζ και άλλα είδη προσωπικής φροντίδας.

Εξάλλου, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς της έρευνας, καθώς οι εργαζόμενοι συχνά χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τους τύπους προϊόντων που οι κατασκευαστές πρέπει να αναδιαμορφώσουν ώστε να αντικαταστήσουν τις τοξικές πτητικές οργανικές ενώσεις με ασφαλέστερα συστατικά. Επίσης, προτείνουν να εξετάσει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ το ενδεχόμενο νομοθέτησης για πέντε επιπλέον χημικές ουσίες.

