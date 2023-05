Αθλητικά

Madrid Open: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε από την Σαμπαλένκα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε να προβάλει ισχυρή αντίσταση στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το εμπόδιο της Αρίνα Σαμπαλένκα στους ημιτελικούς του τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας αποδείχθηκε και πάλι αξεπέραστο, όπως είχε συμβεί και στο Indian Wells, καθώς το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε της Ελληνίδας πρωταθλήτριας με 2-0 (6-4, 6-1) και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό, πέμπτο μέσα στο 2023 και 2ο στην καριέρα της στη Μαδρίτη.

Παρότι σαν σήμερα (4/5/2019) η Σάκκαρη είχε κατακτήσει τον πρώτο και μοναδικό τίτλο στην καριέρα της, στο Ραμπάτ, δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό του Madrid Open. Είχε μόλις 8 winners στο παιχνίδι, υπέπεσε σε 23 αβίαστα λάθη, αλλά και 6 διπλά, ενώ κατάφερε να αξιοποιήσει μόλις το ένα από τα 6 μπρέικ πόιντ που δημιούργησε.

Η Σαμπαλένκα εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος της αντιπάλου της κι έγινε η πρώτη παίκτρια που φτάνει σε 5 τελικούς πριν από το τουρνουά της Ρώμης, μετά από το 2012 και την συμπατριώτισσά της, Βικτόρια Αζαρένκα. Η Λευκορωσίδα είχε 15 περισσότερους winners από την Σάκκαρη (23), αλλά περισσότερα αβίαστα λάθη (25), ωστόσο, κέρδισε το 70% των πόντων από το πρώτο της σερβίς.

Αντίπαλος της Σαμπαλένκα στον τελικό θα είναι η νικήτρια από την αναμέτρηση του δεύτερου χρονικά ημιτελικού, ανάμεσα στην Ίγκα Σφιάτεκ και στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα (22:00).

