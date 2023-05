Κόσμος

Βοσνία: 18χρονος σχεδίαζε μακελειό όπως στο Βελιγράδι

Χαρακτήριζε «βασιλιά» τον 14χρονο που σκότωσε οκτώ μαθητές και έναν φρουρό. Η ανάρτηση που προκάλεσε συναγερμό και η ανακοίνωση του σχολείου που φοιτούσε ο 18χρονος.

Η αστυνομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε έναν 18χρονο στην πόλη Μπίχατς (δυτικά), ο οποίος απειλούσε να προκαλέσει μακελειό ανάλογο με το χθεσινό σε σχολείο του Βελιγραδίου, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο 18χρονος Α.Ζ. (σ.σ. η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα μόνο τα αρχικά του) συνελήφθη κατόπιν εντάλματος που εξέδωσε η περιφερειακή εισαγγελία και κατηγορείται για προετοιμασία εγκληματικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή του στο Instragram, ο A.Z. χαρακτήριζε «βασιλιά» τον 14χρονο που σκότωσε οκτώ μαθητές και έναν φύλακα σε σχολείο της σερβικής πρωτεύουσας. «Ετοιμάζω εδώ και καιρό κάτι παρόμοιο για την οικονομική σχολή του Μπίχατς. Θα γίνει μια πρωτόγνωρη σφαγή στο Μπίχατς, ορκίζομαι στη ζωή μου!», υπογράμμιζε στην ίδια ανάρτηση.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε διατυπώσει απειλές σε μηνύματά του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η διεύθυνση του λυκείου του Μπίχατς – όπου φοιτούσε ο Α.Ζ. – εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, προτρέποντας μαθητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται από τις απειλές, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές έχουν ενημερωθεί και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα.

Εγκληματολόγοι και ψυχολόγοι δεν κρύβουν ωστόσο την ανησυχία τους για τις διαδικτυακές αναρτήσεις ορισμένων εφήβων, που εξέφραζαν θαυμασμό για τον ανήλικο μακελάρη του Βελιγραδίου.

