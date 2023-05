Κόσμος

Μακελειό στο Βελιγράδι: Ο 14χρονος είχε λίστα με παιδιά που ήθελε να σκοτώσει!

Πόσο καιρό φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση στο σχολείο ο ανήλικος.



Σοκαρισμένη είναι από το πρωί της Τετάρτης η Σερβία, μετά το μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο του Βελιγραδίου, όταν ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές (επτά κορίτσια κι ένα αγόρι) με το μικρότερο θύμα να είναι ηλικίας 14 ετών καθώς επίσης κι έναν φρουρό. Παράλληλα, τραυμάτισε άλλα έξι παιδιά και μια δασκάλα οι περισσότεροι από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς έδρασε ο 14χρονος αλλά και τα πιθανά κίνητρα που τον οδήγησαν στην φριχτή αυτή πράξη.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος, ο14χρονος, άνοιξε πυρ με ένα όπλο 9χιλιοστών το οποίο και πήρε από τον πατέρα του. Ο ανήλικος έφυγε νωρίτερα από το σχολείο. Μέσα στο σακίδιό του τοποθέτησε τέσσερις βόμβες μολότοφ, είπε ο εκπρόσωπος. Φτάνοντας και πάλι στην είσοδο του σχολείου έβγαλε αμέσως το όπλο του και πυροβόλησε κατά του φύλακα ο οποίος και έχασε τη ζωή του. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο του σε ένα άλλο παιδί που καθόταν στο τραπέζι και το πυροβόλησε.

Όπως είπε, ο δράστης σχεδίασε το μακελειό ένα μήνα νωρίτερα. Μάλιστα, διέθετε μια λίστα με παιδιά που θα στόχευε και σχεδίαζε λεπτομερώς σε ποιες τάξεις θα πήγαινε πρώτα. Ο δράστης επέλεξε να μπει στη συγκεκριμένη αίθουσα και να ανοίξει πυρ επειδή όπως είπε ο εκπρόσωπος ήταν η πιο κοντινή τάξη στην είσοδο του σχολείου. Ωστόσο, τόνισε πως το κίνητρο του 14χρονου δεν είναι ακόμα γνωστό. Παράλληλα, ο δράστης είχε δημιουργήσει κι ένα λεπτομερές σχέδιο της εισόδου και της εξόδου του σχολείου -που βρέθηκε στο γραφείο του. «Το σκίτσο μοιάζει βγαλμένο από βιντεοπαιχνίδι ή ταινία τρόμου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Δήλωσε ακόμη ότι πρόκειται για ένα παιδί που είναι εξαιρετικός μαθητής σύμφωνα με τους δασκάλους του και δεν είχε ποτέ κανένα ψυχικό ή συναισθηματικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας ο οποίος ήταν παρών στην ενημέρωση της αστυνομίας, ο 14χρονος είχε πέσει θύμα μπούλινγκ από τους συνομιλήκους του προσθέτοντας ότι υπάρχουν αναφορές από κοινωνικούς λειτουργούς και από νοσοκομείο ότι «είχε ασκηθεί βία εναντίον του, η οποία όμως δεν έγινε στο σχολείο» και η υπόθεση έκλεισε χωρίς άλλα προβλήματα.

Ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, πατέρας ενός μαθητή στο δημοτικό σχολείο είπε ότι η κόρη του ήταν στην τάξη όπου μπήκε ο 14χρονος κι άρχισε να πυροβολεί. «Κατάφερε να ξεφύγει. [Το αγόρι]… πρώτα πυροβόλησε τον δάσκαλο και μετά άρχισε να πυροβολεί τυχαία», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό N1. Πρόσθεσε πως είδε τον φύλακα να βρίσκεται πεσμένος κάτω από το τραπέζι. «Είδα δύο κορίτσια με αίματα στα πουκάμισά τους. Λένε ότι [ο δράστης] ήταν ήσυχος και καλός μαθητής».

Στο μεταξύ, ανατριχιαστική είναι και η τελευταία φωτογραφία, πριν το έγκλημα, που είχε «ανεβάσει» ο 14χρονος στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η Σερβία διαθέτει πολύ αυστηρούς νόμους για τα όπλα, αλλά οι ειδικοί έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο από εκατοντάδες χιλιάδες παράνομα όπλα που υπάρχουν.

