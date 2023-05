Κόσμος

Βελιγράδι: Μακελειό σε σχολείο με δράστη μαθητή (εικόνες)

Δραματικός είναι ο απολογισμός του μακελειού που σημειώθηκε σε σχολείο στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Οκτώ μαθητές και ο φύλακας του σχολείου έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός αγοριού που άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο του Βελιγραδίου, ενώ έξι ακόμα μαθητές και μία δασκάλα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μαθητής, γεννηθείς το 2009, άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο με το όπλο του πατέρα του κι αργότερα συνελήφθη στην αυλή του σχολείου.

Πρόκειται για δημοτικό σχολείο. Στη Σερβία το Δημοτικό είναι οκτατάξιο και ο δράστης φοιτεί στην 7η.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι μαζικές δολοφονίες στη Σερβία και γενικότερα στα Βαλκάνια, δεν είναι σύνηθεις. Το τελευταίο περιστατικό ήταν το 2013, όταν ένας βετεράνος του πολέμου σκότωσε 13 άτομα σε χωριό στην κεντρική χώρα.

Οι ειδικοί, ωστόσο, έχουν συχνά προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που ενέχονται λόγω των όπλων που έχουν μείνει στη χώρα από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας.

Τα τοπικά Μέσα μετέδωσαν ζωντανά τις εικόνες της σύλληψης του 14χρονου, ο οποίος βγήκε με καλυμμένο το πρόσωπό του από το σχολείο.

Ο πατέρας μαθήτριας που παρακολουθούσε συμμαθήτριας του δράστη είπε πως το παιδι άνοιξε πυρ πρώτα κατά του δασκάλου του και μετά κατά των μαθητών που είχαν κρυφτεί κάτω από τα θρανία τους. Σύμφωνα με την μαθήτρια, «ήταν ήσυχο αγόρι και καλός μαθητής».

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς και εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για την τραγωδία που σημειώθηκε σε σχολείο στο Βελιγράδι.

