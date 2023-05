Κάρολος Γ – Στέψη: Συνελήφθη ο επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic

Η Republic δήλωσε ότι πέντε από τους υποστηρικτές της συνελήφθησαν και ότι κατασχέθηκαν εκατοντάδες πλακάτ της οργάνωσης.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Γκρέιαμ Σμιθ, επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic, καθώς και άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο «σημαντικής αστυνομικής επιχείρησης», όπως τη χαρακτήρισε, πριν από τη σημερινή τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη βασιλική πομπή και τη στρατιωτική παρέλαση για την ενθρόνιση του βασιλιά Καρόλου σήμερα στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη τέτοια τελετή που λαμβάνει χώρα στη βρετανική πρωτεύουσα εδώ και 70 χρόνια.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Μαρκ Ρόλεϊ προειδοποίησε χθες ότι θα υπάρχει «πολύ μικρή ανοχή για διατάραξη» στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου. Πάνω από 11.000 αστυνομικοί βρίσκονται σήμερα σε περιπολία στο κέντρο του Λονδίνου.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη, αλλά ανέφερε στο Twitter ότι οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα πρόσωπα με την υποψία πρόκλησης διατάραξης της δημόσιας τάξης και τρεις ανθρώπους με την υποψία ότι κατέχουν αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter εμφανίζεται ο Σμιθ να είναι καθισμένος στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από ομάδα αστυνομικών. Αστυνομικός στο σημείο κοντά στην πλατεία Τραφάλγκαρ δήλωσε ότι τρεις διαδηλωτές είχαν συλληφθεί επειδή κουβαλούσαν μπογιές.

Έξι ακτιβιστές κατά της μοναρχίας συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στο Λονδίνο όπου ετοιμάζονταν να διαδηλώσουν κατά την ενθρόνισης του Καρόλου, όπως δήλωσαν διοργανωτές της διαμαρτυρίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

