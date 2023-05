Κοινωνία

Βοτανικός: Μολότοφ σε λεωφορείο που είχε φέρει μαθητές στην Αθήνα (εικόνες)

Επεισόδια με μεγάλες καταστροφές προκάλεσαν άγνωστοι μετά από πάρτι στη Γεωπονική.

Μολότοφ και πέτρες πέταξαν μετά από συναυλία στη Γεωπονική περίπου 15 άτομα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Η ομάδα των 15 ατόμων βγήκε από τη Σχολή στις 2:30 περίπου, τα ξημερώματα της Κυριακής και πέταξε μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς, που απάντησαν με ρίψη χημικών.

Ένα λεωφορείο που είχε μεταφέρει μαθητές από τα Γρεβενά για τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ πολλά ακόμα υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, όπως καψίματα και σπάσιμο τζαμιών, από τις μολότοφ και τις πέτρες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο οδηγός του λεωφορείου είπε πως σήμερα θα ήταν η μέρα αναχώρησης των παιδιών προς τα Γρεβενά, τα οποία πλέον θα ταξιδέψουν με άλλο λεωφορείο, που θα πάει να τα πάρει.

«Μετά από 25 χρόνια στη δουλειά, πρώτη φορά άφησα το λεωφορείο στο δρόμο, γιατί ήταν γεμάτα και τα δύο πάρκιγνκ γεμάτα και ήταν κι άλλα λεωφορεία εδώ», είπε ο οδηγός στον ΑΝΤ1.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε στάση λεωφορείου έξω από τη Γεωπονική, καθώς και στην είσοδο της Σχολής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Λόγω των επεισοδίων η λεωφόρος Αθηνών παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Σπύρου Πάτση έως την οδό Μητροδώρου, περίπου από τις 02.30 έως τις 05:00.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή εννέα ατόμων, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

