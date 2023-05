Τουρκία: Πολύνεκρη καραμπόλα και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Δραματικές εικόνες από το σημείο όπου σημειώθηκε καραμπόλα στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με εννέα αυτοκίνητα και δύο μικρά λεωφορεία. Το φορτηγό και ένα λεωφορείο τυλίχθηκαν στις φλόγες.

«Φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα φορτηγό και ένα λεωφορείο. Δώδεκα συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, σε καραμπόλα οχημάτων στην περιοχή Τοπμπογκαζί, κοντά στην Αντάκια (Αντιόχεια)», έγραψε ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά σε ανάρτησή του στο Twitter

