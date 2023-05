Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο για εισβολή με καλάσνικοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απειλή του ανήλικου, ο εντοπισμός του και η...τιμωρία του.

Μαθητής από τη Θεσσαλονίκη έστειλε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λύκειο των Αθηνών, απειλώντας ότι θα εισβάλει στο σχολικό συγκρότημα με καλάζνικοφ.

Κατόπιν ερευνών της αστυνομίας προέκυψε ότι ο αποστολέας του μηνύματος βρίσκεται στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 16χρονο, μαθητή λυκείου, ο οποίος συνελήφθη.

Αρχικά υπέδειξε έναν συνομήλικο φίλο του από την Αθήνα ως αποστολέα τού ηλεκτρονικού μηνύματος, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε κάνοντας λόγο για φάρσα.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης η οποία του απήγγειλε δίωξη και όρισε ρητή δικάσιμο στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 195 σημεία

“The 2Night Show”: Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για την Αμερική και την οικογένεια

Καιρός: λασποβροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη