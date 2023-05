Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – καταδίωξη στις ταράτσες: Οι κατηγορίες που βαραίνουν του δράστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΛΆΣ για τις συλλήψεις. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους. Το χρονικό της κινηματογραφικής καταδίωξης.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η επεισοδιακή σύλληψη 2 νεαρών που προσπάθησαν να διαφύγουν πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα όταν εντοπίστηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα επισκευής κινητών τηλεφώνων, λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Στο σημείο βρισκόντουσαν και τηλεοπτικά συνεργεία, που κατέγραφαν τους δύο να πηδάνε από ταράτσα σε ταράτσα, σκηνικό που διήρκησε σχεδόν μία ώρα. Το τετράγωνο ήταν περικυκλωμένο από αστυνομικούς, ενώ όχημα της Πυροσβεστικής βρισκόταν στο σημείο, για το κατάστημα που είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Λίγο πριν από τις 7, ο ένας εκ των δύο πήδηξε πάνω στο πυροσβεστικό, κρατώντας τσιγάρο και ζήτησε από αστυνομικό να τον «αφήσει να κάνει το τσιγάρο». Μέσα σε δευτερόλεπτα πήδηξε κι άρχισε το κυνηγητό, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν λίγα μέτρα πιο κάτω.

Ο δεύτερος νεαρός έμεινε στην ταράτσα και εκτός των αστυνομικών, μίλησε μαζί του και ο ιερέας της εκκλησίας, στης οποίας το καμπαναριό είχε βρει νωρίτερα προσωρινά καταφύγιο. Το παιδί λίγα λεπτά μετά τις 7:20 κατέβηκε από σκάλα, έπεσε στην αγκαλιά του ιερέα και συνελήφθη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες σήμερα (08-05-2023) στο κέντρο πόλης, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας και Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί ηλικίας, αμφότεροι, 21 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, για εμπρησμό κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απόπειρα σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, εξύβριση και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Αναλυτικότερα, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατάστημα επισκευής κινητών τηλεφώνων στο κέντρο της πόλης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι σε ταράτσα παρακείμενου κτιρίου κινούνταν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Σε σήματα και κλήσεις των παρευρισκομένων αστυνομικών προκειμένου να κατέλθουν από την ταράτσα οι δύο άντρες προσπάθησαν να διαφύγουν κινούμενοι από ταράτσα σε ταράτσα σε διπλανές πολυκατοικίες, ενώ παράλληλα εκτόξευαν οικοδομικά υλικά κατά των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και σκόνη πυροσβεστήρα.

Τελικώς, έπειτα από διαπραγματεύσεις, ο ένας εκ των δραστών κατήλθε από την ταράτσα, όπου βρισκόταν και συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει πεζός, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Μετά από έλεγχο στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

- (1) μάσκα με μορφή κόμικ,

- (4) μαρκαδόροι υπογραφής,

- (3) αναπτήρες,

- (1) κουτί σπίρτα και

- (1) πτυσσόμενο μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)