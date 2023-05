Κοινωνία

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Τι λέει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου της 15χρονης. Ειδικοί θα βρεθούν σήμερα στο πλευρό των συμμαθητών της.

(εικόνα αρχείου)

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα, ο Λουκάς Ντούβας, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 5ου ΓΕΛ Βύρωνα, για τον θάνατο της 15χρονης μαθήτριας του σχολείου, στην διάρκεια εκδρομής στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το κορίτσι έφυγε απο την ζωή από παθολογικά αίτια, ενώ είχε γνωστά προβλήματα με την καρδιά του.

«Λιποθύμησε στο κέντρο που διασκέδαζαν, τα παιδιά της έκαναν αέρα, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Ο γιατρός που συνόδευε τα παιδιά, επανέφερε το κορίτσι με ΚΑΡΠΑ», είπε ο κ. Ντούβας, όμως μετά την πρώτη ανακοπή που υπέστη το κορίτσι, όπως ανέφερε, καίτοι μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο, υπέστη και δεύτερη ανακοπή, που στάθηκε μοιραία για την ζωή του.

«Πριν από κάθε πολυήμερη εκδρομή, το σχολείο ζητά υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς για το εάν τα παιδιά τους έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Αυτή η δήλωση υπάρχει στο αρχείο του σχολείου. Το παιδί συμμετείχε στην εκδρομή με την συναίνεση των γονιών του», σημείωσε ο κ. Ντούβας, σχολιάζοντας αναφορές σε τοπικά ΜΜΕ των Τρικάλων, ότι το κορίτσι αντιμετώπιζε συγκεκριμένα και γνωστά προβλήματα υγείας.

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 5ου Γενικού Λυκείου Βύρωνα, «στο σχολείο σήμερα η Α’ τάξη δεν θα κάνει μάθημα. Με την εποπτεία του Υπ. Παιδείας και του Δήμου, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι θα βρεθούν κοντά στα παιδιά της τάξης της άτυχης κοπέλας. Ψυχολόγοι πήγαν και στο ξενοδοχείο των παιδιών, τα ξημερώματα του Σαββάτου», για να τα βοηθήσουν να διαχειριστούν τον θάνατο της συμμαθήτριας και φίλης τους.

Ο κ. Ντούβας περιγράφοντας το άτυχο κορίτσι, έκανε λόγο για ένα «καταπληκτικό, έξυπνο, ήσυχο παιδί, που δεν δημιουργούσε προβλήματα».

