Κοινωνία

Τρίκαλα: 15χρονη μαθήτρια σε σχολική εκδρομή πέθανε σε νυχτερινό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορίτσι έχασε αιφνιδίως τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ένα ακόμη τραγικό γεγονός έρχεται να συγκλονίσει την κοινωνία των Τρικάλων και όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του trikalanews.gr, μια 15χρονη μαθήτρια, από σχολείο του Βύρωνα Αττικής, πέθανε σε νυχτερινό μαγαζί της πόλης των Τρικάλων. Το συμβάν έγινε γύρω στη 1 το βράδυ.

Η άτυχη μαθήτρια διασκέδαζε με τους συμμαθητές της με τους οποίους είχε έρθει σχολική εκδρομή. Κάποια στιγμή το κορίτσι δεν αισθάνθηκε καλά και έχασε τις αισθήσεις της.

Αμέσως, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων όπου οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι συνέδεσαν μέχρι και εξωτερικό βηματοδότη στη μαθήτρια, δυστυχώς όμως τίποτα δεν στάθηκε αρκετό για την κρατήσουν στη ζωή.

Οι πληροφορίες φέρουν ότι την εκδρομή συνόδευε γιατρός, ενώ η 15χρονη, φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Οι γονείς της κοπέλας ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν μέσα στη νύχτα όπου ενημερώθηκαν από ψυχολόγους του Νοσοκομείου για την τραγική κατάληξη του παιδιού τους.

Η Υπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτηση της στο twitter αναφέρθηκε στα τραγικό γεγονός

Η τραγική απώλεια μαθήτριας στα Τρίκαλα μας γεμίζει θλίψη και οδύνη.Επικοινώνησα με τους γονείς της, με τον διευθυντή του σχολείου και τη συνοδό της εκδρομής. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος. — Niki Kerameus (@nkerameus) May 6, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Σμύρνη: Το “Αναντολού” έδεσε κάβους και περιμένει... επισκέπτες (εικόνες)

Εξαφάνιση ανηλίκου από τη Μύκονο

Εύβοια: Κατέληξε μετά από 1 μήνα στη ΜΕΘ ο 23χρονος που γλίστρησε στο μπάνιο