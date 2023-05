Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος μαθήτριας – Τρίκαλα: Στη νεκροψία οι απαντήσεις για τα αίτια

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 15χρονης στα Τρίκαλα, η οποία ήταν σε εκδρομή με το σχολείο της.

Σήμερα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή στην 15χρονη, που πέθανε ενώ ήταν εκδρομή με το σχολείο της στα Τρίκαλα.

Το παιδί από την Αθήνα έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης των Τρικάλων κι ενώ βρισκόταν στο χώρο ένας γιατρός, φίλος των εκπαιδευτικών που συνόδευαν τους μαθητές, ο οποίος της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και την επανέφερε στη ζωή.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ακολούθησε δεύτερο περιστατικό και κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο που μετέφερε την ανήλικη στο Γενικό Νοσοκομείο των Τρικάλων. Παρά τις προσπάθειές τους επί δύο ώρες, δεν τα κατάφεραν.

Στα Τρίκαλα έφτασαν οι γονείς του παιδιού από την Αθήνα, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το τι συνέβη.

«Φως» στα ακριβή αίτια θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, που σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Σημειώνεται πως οι πρώτες ενδείξεις «δείχνουν» ανακοπή καρδιάς και το κορίτσι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

