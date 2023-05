Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα - θάνατος μαθήτριας: τι έδειξε η νεκροψία

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στην 15χρονη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ενώ βρισκόταν σε εκδρομή στα Τρίκαλα.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή της σορού της 15χρονης μαθήτριας από τον Βύρωνα που πέθανε ξαφνικά ενώ διασκέδαζε με τους συμμαθητές της κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας Ρουμπίνη Λεονταρή θα ακολουθήσουν, όπως σε κάθε περίπτωση θανάτου νεαρού ατόμου, περαιτέρω εξετάσεις για την πλήρη διερεύνηση τυχόν ύπαρξης παθολογικού υπόβαθρου ή άλλου εξωγενούς παράγοντα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το άτυχο κορίτσι φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Τρικάλων, οι γιατροί προσπαθούσαν επί δυο ώρες να το επαναφέρουν, τοποθετώντας ακόμη και βηματοδότη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

