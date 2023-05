Αθλητικά

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης

Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 29 ετών. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία μόλις 17 ετών καθώς και σε ομάδες του εξωτερικού.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 29 ετών άφησε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης, μπασκετμπολίστας με αξιόλογη καριέρα σε ΠΑΟΚ, Φίλιππο Βέροιας, Τρίκαλα και στα πρωταθλήματα της Σουηδίας και της Αυστρίας.

Ο Βαρυτιμιάδης πάλεψε για χρόνια με τον καρκίνο, τον είχε ξεπεράσει, τελικά όμως νικήθηκε και σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα με όσους τον γνώρισαν να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του.

Δυναμικός φόργουορντ με ύψος 2μ.01, ο Βαρυτιμιάδης έπαιξε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 17 ετών με προπονητή τον Σούλη Μαρκόπουλο και συνεργάστηκε με επίσης αξιόλογους τεχνικούς όπως ο Κώστας Φλεβαράκης και ο Γιάννης Καστρίτης.

