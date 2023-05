Υγεία - Περιβάλλον

Μεσοθεραπεία: Άμεση ενυδάτωση και λάμψη της επιδερμίδας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τάση στην αισθητική ιατρική που κερδίζει όλο και περισσότερους “οπαδούς”, άνδρες και γυναίκες.

Η σύγχρονη τάση στην αισθητική ιατρική οδηγεί σταδιακά προς την απλότητα και την αποφυγή υπερβολών, με μη επεμβατικές/χειρουργικές επιλογές θεραπείας, που παρουσιάζουν μικρές πιθανότητες επιπλοκών, άμεσο χρόνο επούλωσης, αλλά και μικρότερο κόστος.

Η απάντηση σε αυτή την τάση έρχεται με τη μεσοθεραπεία, τη νέα προτίμηση στην περιποίηση των γυναικών και των ανδρών, η οποία προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ανάπλαση και εμφάνιση του δέρματος.

Αυτή η θεραπεία έχει πλέον κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες μεθόδους της σύγχρονης αισθητικής ιατρικής, τόσο στο εξωτερικό όσο και τη χώρα μας, για την πρόληψη των ρυτίδων και την αντιμετώπιση της χαλάρωσης της επιδερμίδας του προσώπου.

Τι είναι η μεσοθεραπεία;

«Η μεσοθεραπεία είναι μία ενέσιμη θεραπεία, η οποία πραγματοποιείται με μικρές βελόνες στο πρόσωπο και το σώμα. Βοηθά στη βαθιά ενυδάτωση της περιοχής που εφαρμόζεται, καθώς το κύριο συστατικό της είναι το υαλουρονικό οξύ, ένα εξαιρετικά υδρόφιλο υλικό που στη συγκεκριμένη θεραπεία χρησιμοποιείται χωρίς σταυροσύνδεση, ώστε μόνο να ενυδατώνει και όχι να γεμίζει ρυτίδες ή εντυπώματα του δέρματος. Κατά τη διαδικασία της θεραπείας, μέσω ελεγχόμενου μικροτραυματισμού, γίνεται ενεργοποίηση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης από τον οργανισμό, τα οποία αποτελούν δομικά και στηρικτικά στοιχεία του δέρματος. Αξίζει να σημειωθεί πως το διάλυμα της μεσοθεραπείας μπορεί να εμπλουτιστεί με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αμινοξέα», τονίζει ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός, Metropolitan Hospital.

Που εφαρμόζεται η μεσοθεραπεία και ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησής της;

«Η μεσοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί στο πρόσωπο, το λαιμό, το ντεκολτέ και τα χέρια, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα σημεία του σώματος.

Όσο για τη διαδικασία είναι απλή και ασφαλής. Το πρώτο στάδιο είναι η τοποθέτηση αναισθητικής κρέμας για περίπου 45 λεπτά. Στη συνέχεια, κάνουμε σταδιακή έγχυση του υαλουρονικού με πολλαπλά τσιμπήματα, αφήνοντας μικρή ποσότητα κάθε φορά. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με needling για να ενισχύσουμε το αποτέλεσμα, προσθέτοντας ταυτόχρονα και μηχανικό ερεθισμό», εξηγεί ο ειδικός.

«Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, ο ενδιαφερόμενος επωφελείται με σημαντική μείωση του πόνου κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την ένεση, με μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών, ταχύτερη αναζωογόνηση του δέρματος και παρουσία λιγότερων μωλώπων, ερυθρότητας και οιδήματος. Έτσι, μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του και σε όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές του δραστηριότητες άμεσα, σαν να μην είχε κάνει ποτέ τη θεραπεία» συμπληρώνει. «Βέβαια» συνεχίζει ο ιατρός, «για να έχει αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη θεραπεία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 3 επαναλήψεις ανά 15 ημέρες».

Ετερόλογη και αυτόλογη μεσοθεραπεία. Ποια η διαφορά;

«Η θεραπεία στην οποία μόλις έγινε αναφορά και η οποία περιέχει υαλουρονικό οξύ και άλλες ουσίες, ονομάζεται ετερόλογη μεσοθεραπεία.









Ωστόσο, υπάρχει και η αυτόλογη μεσοθεραπεία κατά την οποία αξιοποιούμε την ισχυρή αναγεννητική ιδιότητα που έχουν τα αιμοπετάλια του αίματός μας με τους αυξητικούς παράγοντες που εμπεριέχουν. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, πλάσμα από τον ίδιο τον θεραπευόμενο που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια», καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου.