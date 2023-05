Κοινωνία

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σε σοκ οι γονείς του - Συγγενείς απειλούν να λιντσάρουν τον πατέρα

Σε διαφορετικά δωμάτια νοσηλεύονται οι γονείς του λίγων μηνών βρέφους που πέθανε στο αυτοκίνητο, όπου το ξέχασε ο πατέρας του. Συγγενείς της μητέρας απειλούν την ζωή του πατέρα.

Η μητέρα μπήκε αρχικά σε καταστολή, ενώ απειλεί με αυτοκτονία και ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι συγγενείς την τον απειλούν.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ήταν εκείνος που ανέλαβε να πάει το μωρό στο βρεφονηπιακό σταθμό, προτού πάει στη δουλειά του. Άφησε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και με την Υπηρεσία του μετέβη στη Λευκάδα.

Όταν όμως το μεσημέρι πήγε να το πάρει η μητέρα του, της είπαν από τον σταθμό ότι, το παιδί δεν ήταν εκεί.

Αμέσως και σε κατάσταση σοκ, πήρε τον σύζυγό της, ο οποίος συνειδητοποίησε πως είχε αφήσει το 5,5 μηνών μωρό στο αυτοκίνητο, ενώ εκείνος ήταν στη δουλειά.

Έσπευσαν και οι δύο στο σημείο που είχε παρκάρει, πήραν το μωρό και πήγαν στο Νοσοκομείο Άρτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Και οι δύο κατάρρευσαν και μπήκαν σε αναστολή, ενώ αμφότεροι απειλούν και έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας.

Η σορός του βρέφους βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και σήμερα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή, που θα δώσει απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας.

