Άρτα - Θάνατος βρέφους: Η απολογία του πατέρα που νοσηλεύεται φρουρούμενος

Στο νοσοκομείο Άρτας, σε διαφορετικούς θαλάμους, νοσηλεύονται οι γονείς του κοριτσιού, που βρήκε φρικτό θάνατο, ξεχασμένο και κλειδωμένο μεσα στο αυτοκινητο του πατέρα του.

Στον ανακριτή, μεταφέρθηκε γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ο πατέρας που ξέχασε το μωρό του, επί επτά ώρες στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο Γιάννης Καρβέλης διοικητής της 6ης ΥΠΕ δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η αστυνομία πήγε και τον πήρε και τον πήγε στον ανακριτή - εισαγγελέα.

Μετά από συνεννόηση με τον εισαγγελέα μετά την κατάθεσή του θα επιστρέψει στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το ζευγάρι αμέσως στηρίχθηκε ψυχιατρικά από τους γιατρούς καθώς και οι δύο κατέρρευσαν όταν πληροφορήθηκαν επισήμως το θάνατο του μωρού τους από τους γιατρούς τους νοσοκομείου Αρτας στο οποίο το μετέφεραν.

